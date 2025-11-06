Yeni Şafak
İsrail kabinesi Lübnan'ı görüşmek üzere toplanıyor

18:136/11/2025, Perşembe
AA
İsrail yerel basınında yer alan haberlere göre, İsrail kabinesi Lübnan'daki durum ve Hizbullah ile artan gerilimi ele almak için bu akşam görüşme gerçekleşeceği bildirildi. Daha önce Tel Aviv, Lübnan'a yeni bir saldırı hazırlığında olduğunu ifade etmişti.

İsrail kabinesinin Lübnan ve Hizbullah ile artan gerilimi görüşmek için bu akşam toplanacağı bildirildi.

Yerel basında yer alan haberde, İsrail kabinesinin Türkiye saatiyle 19.00'da toplanacağı belirtildi.

Kabine toplantısında, Lübnan'daki durum ve son günlerde Hizbullah ile giderek artan gerilimin ele alınacağı ifade edildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Tel Aviv'in Hizbullah'a baskı yapmak ve hükümeti kendisiyle anlaşmaya zorlamak için Lübnan'a yeni bir saldırı hazırlığında olduğu bildirilmişti.

İsrail ordusu, öğleden sonra Lübnan'ın güneyindeki 3 ayrı beldeye hava saldırısı tehdidinde bulunmuştu.

Bu açıklamadan kısa süre sonra İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki söz konusu beldelere hava saldırıları düzenlemişti.



