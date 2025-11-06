İsrail kabinesi Lübnan'ı görüşmek üzere toplanıyor

İsrail kabinesinin Lübnan ve Hizbullah ile artan gerilimi görüşmek için bu akşam toplanacağı bildirildi.

Kabine toplantısında, Lübnan'daki durum ve son günlerde Hizbullah ile giderek artan gerilimin ele alınacağı ifade edildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Tel Aviv'in Hizbullah'a baskı yapmak ve hükümeti kendisiyle anlaşmaya zorlamak için Lübnan'a yeni bir saldırı hazırlığında olduğu bildirilmişti.