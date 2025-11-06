Gazzeli balıkçıların zor sınavı: Ölümle yaşam arasında

İsrail saldırılarında ekmek teknelerini kaybeden Gazzeli balıkçılar, ölümle yaşam arasındaki ince çizgide, imkansızlıklara ve yasaklara rağmen rızıklarının peşinde umutlarını yitirmeden mücadele ediyor. İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik soykırım savaşının durmasının ardından, Filistinli balıkçılar yeniden denize açılmaya çalışıyor. Tel Aviv yönetimi hâlâ balıkçılığa izin vermezken, yüzlerce tekne ve ekipman tamamen yok edilmiş durumda. Gazze’de binlerce ailenin tek geçim kaynağı olan deniz, bugün onlar için hem umut hem de tehlike anlamına geliyor. İsrail’in teknelerini, limanlarını ve dükkanlarını tahrip ettiği Gazzeli balıkçılar, geçimlerini sağlamak ve ailelerinin karnını doyurabilmek için av yasağına ve kısıtlı imkanlara rağmen ağlarını yeniden denizle buluşturmaya başladı. İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen, Tel Aviv yönetimi, Ekim 2023’te yoğunlaşan ablukayı kaldırmadı. İsrail donanması, denize açılan balıkçıları sık sık takip ediyor, gözaltına alıyor ve teknelerini imha ediyor. İşsizlik, yakıt kıtlığı ve ekonomik çöküşün ortasında kalan Gazze balıkçıları, her şeye rağmen denize açılmaya devam ediyor.