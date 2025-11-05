Yeni Şafak
Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze kentinin doğusuna saldırı düzenledi

Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze kentinin doğusuna saldırı düzenledi

10:595/11/2025, Çarşamba
AA
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze kentinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'ne saldırı düzenledi. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi

