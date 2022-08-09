Gazze’de yıkım: İşgalcinin saldırılarıyla alt yapı çöktü

İsrail ablukasındaki Gazze’de, üç gün süren 15’i çocuk 44 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Ateşkesin ardından kentteki yıkımın boyutları da ortaya çıktı. Dokuz apartman yerle bir olurken, 1500 konut zarar gördü, 16’sı tamamen yıkıldı ve 71’i oturulamaz hale geldi. İşgalcilerin bombalarıyla onlarca dönüm tarım arazisi zarar gördü. Kerem Şalom sınır kapısının altı gündür kapalı olması sebebiyle tarım ve hayvacılık sektörü de darbe aldı.

Hamas Medya Ofisi, işgalcilerin saldırılarının ardından Gazze Şeridi’nde tüm insani yardım ve hizmet sektörlerinin alarm verdiğini ve acil müdahalenin zorunlu olduğunu duyurdu. Gazze Belediye Başkanı Yahya Serrac ise geçtiğimiz yıl gerçekleşen saldırıların ardından çöken altyapı sisteminin sorunlarla boğuştuğuna dikkat çekti. Serrac, “ İnsani, ekonomik ve çevresel koşulların sürekli kötüleşiyor. Saldırılar devam ederse 80 kanalizasyon pompa istasyonu duracak. Hem çevre hem de deniz suyu kirlenecek. Gazze’deki 250 su kuyusu da risk altında. Gazze Şeridi’nde toplanan atık miktarının günde 2 bin ton civarında. Atıkların tahliyesi gerçekleşmez ise insani bir kriz yaşanacak” dedi. Gazze’de, tıbbi malzeme sıkıntısı hakim. Türk Kızılay, Gazze’deki hastanelere akaryakıt desteği vermek için çalışmalarını hızlandırdı. Mevcut aşevinin kapasitesini de artırdı. 30 yakıt tankerinin, sabah saatlerinden itibaren Gazze’ye girişi kentte büyük bir sevinçle karşılandı. Saldırılar sonucu faaliyeti duran Gazze’nin tek enerji santrali de yeniden çalışmaya başladı.