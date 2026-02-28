Gazze’de yine açlık korkusu

İsrail’in vahşi saldırıları sonrası Gazze’nin güneyindeki Han Yunus ve sahil şeridi Mevasi’de, saldırılarda evsiz kalan yüz binlerce sivil yaşıyor. Mevasi'deki Necat Kampı'nda kalan yerinden edilmiş Filistinliler, WCK tarafından dağıtılan sıcak yemeklerin kendileri için hayati öneme sahip olduğunu ifade ederek, bunun durmasının ciddi gıda sıkıntısına yol açabileceğini dile getirdi. Filistinlilerden Ahlam el-Nevacihe, kadın ve çocukların özellikle Ramazan ayında dağıtılan bu yemeklerle ayakta durmaya çalıştığını söyledi. Nevacihe, kampta 400’den fazla ailenin bu yemeklerle beslendiğini vurgulayarak, "Eğer bu aşevi kapanırsa aç kalacağız. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar bu yemeklere bağımlı" dedi. Nevacihe, WCK’nın bölgedeki faaliyetlerinin devam etmesi için gerekli desteğin gösterilmesi ve insanlığın yanlarında durması için çağrıda bulundu. Öte yandan, WCK daha önce yaptığı açıklamalarda, Gazze’de her gün yaklaşık 1 milyon ücretsiz öğün sağladığını bildirmişti. İşgalci İsrail ordusu ise bir taraftan ateşkese rağmen insani yardımları engellemeye devam ederken diğer yandan uygulamaya girecek yeni uluslararası sivil toplum kuruluşu (STK) yasası kapsamında ülkede kaydını yenilemeyen kuruluşların 1 Ocak itibarıyla faaliyetlerinin sonlanacağını, 1 Mart itibarıyla da ülkeyi terk etmeleri gerektiğini duyurmuştu. Bu keyfi adımlara karşı çıkan bazı STK’lar ise faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmıştı.