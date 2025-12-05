Gazze’deki durum bir 'ateşkes' değil

Gazze’de iki yıl süren soykırımın ardından 10 Ekim’de ateşkesin devreye girmesine rağmen İsrail’in saldırılarını sürdürmesi uluslararası toplumun tepkisine sebep oluyor.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ateşkese rağmen Gazze'de hava saldırıları ve topçu ateşlerinin can kaybı ve yıkıma sebep olmaya devam ettiğini söyledi. Dujarric, "Meslektaşlarımız hava saldırıları, topçu ateşi, silah sesleri ve diğer İsrail askeri operasyonlarının daha fazla sivil can kaybına, yerinden edilmeye ve yıkıma yol açtığına dair raporlar göndermeye devam ediyor" dedi. UNOCHA Sözcüsü Jens Laerke, önceki gün yaptığı açıklamada, Gazze’de ateşkese rağmen savaş koşullarının sürdüğünü vurgulamıştı. Dujarric ise Gazze’nin ateşkes öncesine göre daha iyi durumda olduğunu savunarak, "Sanırım gördüğümüz şey, tam bir ateşkes değil daha az ateşin olduğu bir durum" diye konuştu.
ÇOCUKLARI KATLETTİ
Dün de İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA) Gazze’nin güneyindeki Refah’ın sahil kesimi Mevasi bölgesindeki Necat Mülteci Kampı'nı hedef aldı. Saldırıda 2'si çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları güneydeki Refah ile Han Yunus kentlerinin doğu bölgeleri ile kuzeydeki Beyt Lahiya beldesine eş zamanlı hava saldırıları düzenledi.