Gazze’deki durum bir 'ateşkes' değil

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ateşkese rağmen Gazze'de hava saldırıları ve topçu ateşlerinin can kaybı ve yıkıma sebep olmaya devam ettiğini söyledi. Dujarric, "Meslektaşlarımız hava saldırıları, topçu ateşi, silah sesleri ve diğer İsrail askeri operasyonlarının daha fazla sivil can kaybına, yerinden edilmeye ve yıkıma yol açtığına dair raporlar göndermeye devam ediyor" dedi. UNOCHA Sözcüsü Jens Laerke, önceki gün yaptığı açıklamada, Gazze’de ateşkese rağmen savaş koşullarının sürdüğünü vurgulamıştı. Dujarric ise Gazze’nin ateşkes öncesine göre daha iyi durumda olduğunu savunarak, "Sanırım gördüğümüz şey, tam bir ateşkes değil daha az ateşin olduğu bir durum" diye konuştu.