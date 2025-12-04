Yeni Şafak
Gazze'de sadece bir İsrailli esirin cesedi kaldı

Gazze'de sadece 1 İsrailli esirin cesedi kalırken İsrail, dün teslim aldığı cesedin Gazze'de kalan iki esirden birine ait olduğunu doğruladı.

Gazze'de ateşkesin şartlarından biri olan İsrailli rehinelerin canlı veya cesetlerinin tesliminde sona yaklaşılıyor.


Üzerine düşen şartları yerine getiren Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri, 1 ceset daha teslim etti.


Sün Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) aracılığıyla İsrail'e teslim edilen cesedin, Gazze'de kalan iki esirden biri olan Taylandlı Sudthisak Rinthalak'a ait olduğu doğrulandı.


İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, dün teslim edilen cesede ilişkin kimlik tespiti çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.


İsrail Ulusal Adli Tıp Merkezi tarafından yapılan kimlik tespit çalışmaları sonucunda, cesedin Tayland vatandaşı Sudthisak Rinthalak'a ait olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.


Tayland vatandaşı Rinthalak'ın ailesine bilgi verildiği, cenazenin ülkesinde defnedilmesi için gerekli işlemlerin, Tayland'ın İsrail Büyükelçiliği ile koordineli şekilde yürütüleceği belirtildi.


Sadece 1 esir cesedi kaldı


İsrail'in yaptığı otopsinin ardından teslim edilen cesedin esirlerden birine ait olduğunun doğrulanmasıyla, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 28 esir cesedinden 27'si İsrail'e teslim edilmiş olurken Gazze Şeridi'nde sadece bir İsrailli esirin cesedi kaldı.


Dün İzzeddin Kassam Tugayları ve Kudüs Seriyyeleri, Gazze'de çalışmalar sonucunda ulaştığı bir esirin cesedini İsrail'e teslim etmişti.


Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkeste, garantör ülkeler ABD, Türkiye, Katar ve Mısır, tarafların Gazze Şeridi'ndeki milyonlarca ton enkaz ve moloz, bunun yanı sıra içerideki altyapının yıkılması, iş makinesinin eksikliği nedeniyle esirlerin cenazelerinin bulunmasındaki zorluğu konusunda fikir beyan etmişti.




