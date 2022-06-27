Gazze'deki Ukraynalılar aynı korkuları paylaşıyor

Natalya Hassoumi, abluka altındaki kıyı bölgesindeki en büyük yabancı nüfusa sahip olan Gazze'de yaşayan yaklaşık 830 Ukrayna doğumlu insandan biri.

Hassoumi, 2011'den beri eşi ve üç küçük oğluyla yaşıyor. 41 yaşındaki doktor Hassoumi, "Ukrayna'da savaşın olabileceğini hiç düşünmemiştim. Yiyecek ve elektrik yok. Gazze ve Ukrayna'da şimdi aynı sorunlar var. Rusların insanları Rus ağlarını ve sim kartlarını kullanmaya zorladığını düşünüyorum ancak neler olduğunu bilmiyorum. Bilmemek çok zor." dedi.

Hassoumi sözlerine şu şekilde devam etti:

"Annem Ukraynalı ve babam Rus ve aniden insanlar benimle konuşmuyor. Pek çok insanın ayrıntıları önemsemediğini hissediyorum ama bu İsraillilerin yaptığı gibi bir işgal."

DÜNYA Ukraynalılar Gazze'yi terk ediyor

DÜNYA AB Komisyonu Başkanı Leyen: Ukrayna’nın AB adaylığı sonucu gelecek hafta belirlenecek