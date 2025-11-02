Gazzeli çocukların travması bitmedi

İsrail ordusunun ateşkes sonrası süreçte de saldırılarını yer yer sürdürmesi, ortaya çıkan yıkım ve kuşatmanın devam etmesi, Gazzeli çocukların korkularını canlı tutuyor. Psikologlara göre çocukların yüzde 80’inden fazlası ağır semptomlar gösteriyor. 8 yaşındaki Lana el-Şerif, yaşadığı travmanın fiziksel izlerini taşıyor. Han Yunus’taki yerinden edilmişler kampında kalanlar, saçlarına düşen beyaz teller nedeniyle ona “yaşlı çocuk” diyor. El-Cezire’ye konuşan Lena el-Şerif’in babası, kızının her patlamada paniklediğini söyleyerek, “Doktorlar saçlarının beyazlamasının sebebini bulamıyor” dedi. İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılarda, resmi rakamlara göre ölen ve yaralanan çocuk sayısı 64 bini geçmişti.