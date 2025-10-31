Hollanda'da İsrail de kaybetti

İhtiyaca göre konut tipi

500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde her kesimin yaşam koşuluna uygun konutlar inşa edilecek. Projede şehit yakınlarından emeklilere, gençlerden engelli vatandaşlara kadar herkes için uygun seçenekler olacak. 1+1, 2+1 ve farklı metrekarelerde planlanan daireler, hem erişilebilir fiyat hem de adil dağıtım esasına göre hak sahiplerine sunulacak.



