İhtiyaca göre konut tipi
500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde her kesimin yaşam koşuluna uygun konutlar inşa edilecek. Projede şehit yakınlarından emeklilere, gençlerden engelli vatandaşlara kadar herkes için uygun seçenekler olacak. 1+1, 2+1 ve farklı metrekarelerde planlanan daireler, hem erişilebilir fiyat hem de adil dağıtım esasına göre hak sahiplerine sunulacak.
Hollanda'da İsrail de kaybetti
Hollanda’daki erken seçimde ırkçı Geert Wilders’in liderliğini yaptığı Özgürlük Partisi (PVV) büyük hezimet yaşadı. İslam karşıtlığının yanı sıra İsrail ve Siyonizm’e desteğiyle bilinen Wilders’in oy oranı %23,5’ten %16’ya düştü. Büyük sürpriz yaparak birinci çıkan liberal D66’nın aynı zamanda Filistin destekçisi olması, “Gazze” ve “soykırımın” dünya siyasetini nasıl şekillendirdiğini gösteriyor.
Aslantepe'de sahne golcülerin
Süper Lig’de lider Galatasaray ile takipçisi Trabzonspor’un yarın RAMS Park’taki mücadelesi golcülerin kapışmasına sahne olacak. Geride kalan 10 haftada 9 gole imza atan İcardi-Osimhen ile 12 gol kaydeden Onuachu-Augusto ikilisi zirveyi yakından ilgilendiren maçta sonucu belirlemek için sahaya çıkacak.