Gazze'ye aralıksız ölüm yağdırıyorlar: Bir gecede 45 sivil hayatını kaybetti

7 Ekim’in ardından 300 bin yedek askeri göreve çağıran İsrail’in Gazze’yi 4 tümenden oluşan 100 bin kadar askerle işgal ettiği iddia ediliyor. El Cezire’nin haberine göre askerler Gazze içinde ve dışında sürekli yer değiştirse de en az 4 tümen sürekli işgal bölgesinde. İsrail’de bir tümendeki asker sayısı 25 bine kadar çıkıyor. Tahminler doğruysa 2 milyonluk Gazze’de her 20 sivile bir işgal askeri düşüyor.