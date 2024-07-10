Gazze'ye iki aydır yardım girmiyor

İşgalci İsrail ordusu 7 Mayıs'ta Gazze'nin güneyindeki Refah'a yönelik başlattığı kara harekatından beri Gazze'ye insani yardımların girişini engelliyor. Gazze'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nı işgal eden İsrail ordusu, bir diğer sınır kapısı Kerem Ebu Salim'i de kapatmıştı. Kuzeyde ise Gazze'ye açılan tek sınır kapısı konumundaki Erez (Beyt Hanun) işgal güçleri tarafından uzun süredir kapalı tutuluyor. Sınır kapılarının kapalı olması Gazze'deki açlık durumunu yaygınlaştırırken bombardımanlarda ağır hasar gören hastanelerin de çalışamaz hale gelmesine sebep oluyor. İsrail'in tahliye çağrısı yaptığı bölgelerdeki Filistin Kızılayı'na bağlı sağlık merkezleri de çalışmalarını durdurdu.

KIZILAY'IN SAĞLIK NOKTALARI HİZMET DIŞI

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun insani yardım girişine izin vermediği Gazze'de bulunan bütün sağlık merkezlerinin hâlihazırda hizmet veremez hale geldiğini bildirdi. Filistin Kızılayı Sözcüsü Nebal Farsakh, İsrail'in Gazze Şehri'ndeki son tahliye emirlerinin, Kızılay'a bağlı tüm sağlık merkezlerinin hizmet dışı kalmasına neden olduğunu söyledi. Fersah, söz konusu sağlık merkezlerinin tamamının boşaltma çağrısı yapılan bölgelerde olduğunu kaydetti.

HASTANELER DE ÇALIŞMIYOR

İşgal ordusu son olarak Gazze'nin kuzeyindeki El-Ahli Babtist Hastenesi'nin tahliye edilmesini istedi. İsrail’in hastanenin bulunduğu bölgenin boşaltılması yönündeki uyarısının ardından hasta ve yaralılar tahliye edildi. Saldırılar nedeniyle Gazze'de bulunan 34 hastaneden 30'u tamamen hizmet dışı kaldı. Bunların arasında Gazze'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi, güneydeki Han Yunus'ta bulunan ve toplu mezarların bulunduğu Nasır Hastanesi ve geçtiğimiz hafta İsrail ordusunun emriyle boşaltılan Avrupa-Gazze Hastanesi öne çıkıyor.

AÇLIK UYARILARI SON AŞAMADA

Gazze'deki Filistin Hükümeti Basın Bürosu tarafından yayınlanan açıklamada ise İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı işgal etmesinin üzerinden geçen 64 günde Gazze'ye hiçbir insani yardım girişine izin vermediği bildirildi. Açıklamada, durumun böyle devam etmesi nedeniyle başta çocuklar arasında olmak üzere Gazze genelinde açlıktan ölüm vakalarının artacağı uyarısı yapıldı.

İsam Ebu Acve serbest

Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'nde gönüllü olarak çalıştığı esnada İsrail ordusu tarafından alıkonulan Filistinli cerrah İsam Ebu Acve, dün serbest bırakıldı. Serbest kalmasının ardından açıklamalarda bulunan Ebu Acve, çeşitli işkencelere maruz kaldığını dile getirdi. Ebu Acve, İsrail güçleri tarafından 200 gün tutuklu kaldığı hapishaneden serbest bırakıldıktan birkaç gün sonra Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde hizmet vermeye başladı.







