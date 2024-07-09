NATO’da öncelik Gazze ve Ukrayna

NATO Liderler Zirvesi, ABD’nin başkenti Washington’da bugün başlıyor. 11 Temmuz’a kadar sürecek zirvede Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, temsil edecek. ABD’ye giden Erdoğan, yarın ittifakın devlet ve hükümet başkanları toplantısına katılacak. Aynı günün akşamında liderler ve eşleri, ABD Başkanı Joe Biden’ın Beyaz Saray’da vereceği akşam yemeğinde buluşacak.

ÇOK SAYIDA İKİLİ TEMAS

NATO Liderler Zirvesi’nde Rusya-Ukrayna Savaşı ilk gündem olarak öne çıkacak. Bunun yanı sıra dünyada yeni denge arayışları da diğer kritik başlık olacak. Türkiye de, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne desteğini yinelerken Rusya ve Ukrayna’yı barış masasına çekecek noktanın bulunması gerektiğini ifade edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında çok sayıda ikili görüşme de gerçekleştirecek. Erdoğan’ın muhataplarıyla ‘İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliamın durdurulması ve kalıcı barış için yapılması gerekenler’ başlıklarında değerlendirmeler yapması bekleniyor.

BIDEN İLE GÖRÜŞEBİLİR

Erdoğan’ın bir araya gelmesi beklenen liderler arasında ev sahibi ABD Başkanı Biden da bulunuyor. İki liderin temasında, Suriye’deki son gelişmeler, ABD’nin YPG/PYD’ye desteği ve NATO değerleri, ABD ile kurulan stratejik mekanizmanın çalışmaları, 100 milyar dolarlık ticaret hedefi, Türkiye’nin F-16 tedarik süreci gibi konuların da gündeme gelmesi öngörülüyor.

Pezeşkiyan’a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’da cumhurbaşkanı seçilen Mesud Pezeşkiyan ile telefonda konuşarak seçim zaferinden ötürü tebrik etti. Görüşmede Türkiye ve İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran ilişkilerinin köklü geçmişinden aldığı güçle yeni dönemde de her alanda gelişmeye devam edeceğine inandığını belirtti.

Bütün ülkelerle iyi ilişkileri geliştireceğiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi dolayısıyla bulunduğu ABD'nin başkenti Washington'da, Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret etti. ABD'deki Türklerle ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Kurtulmuş, “Güçlü Türkiye, güçlü toplum anlayışıyla önümüzdeki döneme çok daha güçlü bir şekilde giriyoruz. Türkiye olarak karşımıza çıkan birtakım tehditlerden yılarak ve birtakım gelişmelerden çekilip geri adım atarak değil, önümüzdeki fırsatları değerlendirerek yolumuza devam edeceğiz” dedi.

BÜTÜN GÜCÜMÜZÜ SEFERBER EDİYORUZ

“Dünyada bizim kadar çok farklı dış politika kartı olan ikinci bir ülke yoktur” vurgusu yapan Kurtulmuş, “Dolayısıyla hiçbir zaman at gözlüklerini takmaksızın, hiçbir zaman tek taraflı bir anlayış içerisinde olmaksızın dünyanın bütün ülkeleriyle iyi ilişkileri geliştireceğiz ve bunu milletimizin, bölgemizin ve insanlığın hayrına kullanabilmek için gayret sarf edeceğiz. Zaten bu duruşumuzu, bu anlayışımızın sonuçlarını da farklı krizler karşısında ortaya koyuyoruz. ‘Dünya beşten büyüktür’ derken bunu sadece bir slogan olsun diye söylemiyoruz, bunu sadece siyasi bir argüman olarak da ortaya koymuyoruz. Bunu, dünyanın en önemli ihtiyaçlarından birisi olarak görüyor ve bunun teyit edilmesi için Türkiye olarak bütün gücümüzü seferber ediyoruz” ifadelerini kullandı.







