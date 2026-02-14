Gazze’yi imar için milyarlarca dolarlık finansman

Reuters’e konuşan ABD’li üst düzey iki yetkili, ABD Başkanı Donald Trump’ın sunduğu plan çerçevesinde Gazze’nin yönetimine danışmanlık yapması için kurulan Uluslararası Barış Kurulu’nun ilk toplantısını önümüzdeki hafta yapacağını bildirdi. Yetkililer, Trump’ın söz konusu toplantıda Gazze’nin yeniden imar edilmesi için milyarlarca dolarlık bir finansman açıklayacağını iddia etti. Barış Kurulu toplantısının biri siyasi diğeri mali olmak üzere iki yönü olacağını dile getiren yetkililer, mali yönün Gazze’nin yeniden imarına ilişkin olduğunun altını çizdi. Yetkililer, ABD yönetiminin yeniden imar için hiçbir ülkeye resmi olarak bağış talebi göndermediğini dile getirirken, “Çok sayıda ülke, yeniden imara destek için Trump’ı arayarak büyük miktarda bağışlarda bulunacaklarını söyledi. Toplanan bağış miktarı milyarlarca doları buluyor. Trump, Barış Kurulu toplantısında yeniden imar için toplanan bağışı açıklayacak” ifadelerini kullandı.

Reuters’e yaptıkları açıklamada, Barış Kurulu toplantısının ikinci yönünün siyasi olduğuna dikkat çeken ABD’li yetkililer, toplantıya 20’den fazla ülkenin devlet başkanı düzeyinde katılım sağlayacağını söyledi. Toplantının ABD’nin başkenti Washington’da gerçekleştirileceğini belirten yetkililer, Trump’ın Gazze için sunduğu ateşkes sonrası planın daha önce açıklanmayan detaylarının da katılımcılara açıklanacağını ifade etti. Toplantıda, Trump’ın planı kapsamında Gazze’ye konuşlanması kararlaştırılan Uluslararası Barış Gücü’ne (ISF) de değinen yetkliler, Trump’ın toplantıda yapacağı konuşmada, Gazze’ye ilk aşamada konuşlanacak ISF güçlerinin sayısına ilişkin bilgi vereceğini ve asker sayısının şuan binlerle ifade edildiğini sözlerine ekledi. Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Washington ziyareti kapsamında Barış Kurulu’na katılım belgesine imza atması tartışmalara sebep oluyor. Filistinli liderler ve bölge ülkeleri, Gazze’de işlediği soykırımla 72 binden fazla Filistinliyi katleden ve Gazze’nin yüzde 90’ını yerle bir eden İsrail’in kurula katılmasının kabul edilemez olduğunu ifade ediyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından, Gazze’de işlediği savaş suçları nedeniyle hakkında tutuklama emri çıkarılan Netanyahu’nun Barış Kurulu’nda yer alması da tartışmaları alevlendiriyor.