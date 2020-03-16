Türkiye’ye yasadışı yollardan girmeye çalışan göçmenlerin arasında Afganistan uyruklular başı çekti. Sınırlarımızda geçtiğimiz yıldan bu yana 93 bin 17 Afgan yakalandı. Bunların sadece 5 bin 306’sı son 3 ayda tespit edildi. Türkiye’ye yasadışı göçte Afganları Suriyeliler izledi. 2019 Ocak ayından itibaren 63 bin 571 Suriyeli göçmenin girmeye çalıştığı ülkemizde bu yıl 6 bin 855 kişi yakalandı.

Hayat şartlarının kışın özellikle sınır bölgelerinde daha çetin geçmesinden dolayı bu yıl 4 düzensiz göçmen donarak can verdi. Çıktıkları umut yolculuğunda 2 Afgan, 1 Suriyeli ve 1 Bangladeşli göçmen donarak öldü. Van Çaldıran’da da Jandarmaya 13 düzensiz göçmenin donarak öldüğü ihbarı yapıldı. Yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı ulaşım sağlanamayan bölgede hava şartları normale dönünce konunun araştırılacağı belirtildi. Türkiye’yi hedef alan yasadışı göçün büyük bölümü insan kaçakçıları tarafından gerçekleştiriliyor.