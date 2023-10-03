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Dünya

Geri dönen Ermeniler mutlu

Azerbaycan’ın Karabağ’da ayrılıkçı Ermenistan unsurlarına karşı başarı ile tamamladığı anti-terör operasyonunun ardından masada görüşmeler sürüyor.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Azerbaycan Milletvekili Müşfik Caferov, işgal sırasında bölgeye iskan edilen ve günümüzde Ermenistan’a dönenlerin de Azerbaycan'la ilişkilerin düzelmesinden mutlu olduklarını söyledi. Yeni Şafak’a konuşan Caferov, “Karabağ'da Azerbaycan vatandaşlığını kabul etmek istemeyenlerin Ermenistan'a özgür ve güvenli bir şekilde gidebilmelerinin koşullarını da oluşturuyoruz. Erivan'a göç edenlerin büyük bir kısmı bile Azerbaycan'la ilişkilerin düzelmesinden duyduğu mutluluğu dile getiriyor” değerlendirmesini yaptı. Azerbaycan vatandaşlığını seçenlerin Erivan'a taşınanlardan daha şanslı olduğunu söyleyen Caferov, “Bugün Karabağ'da yaşananların elbette doğrudan sorumlusu Erivan'dır. Azerbaycan devleti, olayların kızışması nedeniyle Erivan'a taşınan ve Azerbaycan vatandaşlığını kabul edip Karabağ'a dönmek isteyenler için şartlar yaratacak. Ancak şu anda Ermeni asıllı vatandaşlar Erivan'a dönüp dönmeme konusunda tercih hakkına sahip” dedi.


#Azerbaycan
#Ermenistan
#Karabağ
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