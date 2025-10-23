Gerilim tırmanıyor: Rusya'dan ABD'ye 'savaş ilanı' çıkışı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de yapacağı görüşmeyi iptal etti





Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Dmitriy Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Macaristan’ın başkenti Budapeşte yapılması planlanan toplantıyı iptal etmesini ve ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlarını değerlendirdi.

"ABD bizim düşmanımız"





Budapeşte zirvesinin iptali ve yeni yaptırımların ardından yeni silahların da Ukrayna’ya sevk edilebileceğine işaret eden Medvedev, “Eğer bazı yorumcular hala hayal görüyorlarsa artık gerçeği gördüler. ABD, bizim düşmanımız ve onun 'geveze barış elçisi' şimdi Rusya ile tümüyle savaş yoluna girdi.” ifadelerini kullandı.





"Rusya'ya karşı bir savaş ilanıdır"





Medvedev, ABD’nin Ukrayna savaşını artık sahiplendiğini belirterek, “Elbette başka türlü davranamayacaklarını, ABD Kongresi'nde baskı gördüklerini söyleyeceklerdir. Bu, asıl durumu değiştirmez. Alınan kararlar Rusya'ya karşı bir savaş ilanıdır. ABD Başkanı Donald Trump, kendisini deli Avrupa’yla aynı yola soktu.” değerlendirmesinde bulundu.





"Barış sürecinde ciddi bir taahhüt eksikliği gösterdi"





ABD, Ukrayna'daki savaşı sonlandırmaya yönelik barış sürecinde "ciddi bir taahhüt eksikliği" sergilediği gerekçesiyle Rusya'nın en büyük iki petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile bu şirketlerin iştiraklerini yaptırım listesine dahil etti.





Ayrıca Avrupa Komisyonu da Rusya’dan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatına kısıtlama da içeren 19’uncu yaptırım paketini kabul etti.











