|
Dünya

Gezi’de ayaklan Gazze’ye sus!

İsrail’in Gazze’deki saldırılarına karşı dünya genelindeki üniversitelerde eğitimciler ve öğrenciler kitlesel eylemler düzenlerken, Türkiye'de ise hâlâ ölüm sessizliği hakim. Akademisyenlerin en büyük korkusunun, konforlarının bozulması olduğunu belirten Sosyolog Adem Palabıyık, katliama kör kalan akademisyenlerin insanlık sınavını geçemediklerini söyledi: Burjuva denilecek bu kesimin, öğrencilerine Gezi eylemlerine katılmalarını tavsiye ettiklerini unutmadık. Konu Gazze olunca, bir tek öğrenciye söz hakkı tanınmıyor.

Rabia Şenol
04:00 - 3/09/2024 Salı
Güncelleme: 01:41 - 3/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Adem Palabıyık
Adem Palabıyık

Akademi dünyası Gazze’deki soykırıma hâlâ sessiz. Dünyanın birçok ülkesindeki üniversitelerde öğrencilerin başlattığı kitlesel eylemlere eğitimciler de destek verirken, Türkiye'de ise ölüm sessizliği hakim. Sosyolog Adem Palabıyık, katliama karşı Türkiye’de üç maymunu oynayan akademisyenlerin, insanlık sınavını geçemediklerini belirtti. Akademisyenlerin en büyük korkusunun konfor alanlarının bozulması olduğunu söyleyen Palabıyık, “İkinci sebebi ise hala hafızalarda olan 28 Şubat hayaleti. Fişlenme ve değişebilecek iktidar olgusu onları korkutuyor” dedi. Filistin kefiyesiyle çekilmiş bir karenin önlerine çıkma ihtimalinin onları korkuttuğunu ifade eden Palabıyık, “Maalesef bu korku, kendini muhafazakar ve Müslüman olarak tanımlayan akademisyenlerde daha fazla. Buna sessiz kalan akademisyenler ya ahlaki ihanete devam edecek ya da muhafazakar vefasızlar olarak anılacaklardır” diye konuştu.

SON FIRSAT

Gezi Parkı için eylemler düzenleyen akademisyenlerin bugün Gazze’ye kör olduklarını anlatan Palabıyık şunları kaydetti:

“Kendilerini her şeyin sahibi olarak gören akademisyenler bugün Boğaziçi Üniversitesi’nde dikilmeye devam ediyor. Burjuva denilecek bu kesimin özellikle Gezi ve feminist söylemlerle hareket ettiğini de unutmadık. Feminizmi LGBT’ye sürükleyen aklı evvellerin, kendi derslerini Gezi Parkı’nda devam ettirmek için öğrencilerini üniversiteden çıkardıkları ve Gezi eylemlerine katılmalarını tavsiye ettikleri de gün gibi biliniyor. Lakin konu Gazze olunca, tek bir öğrenciye söz hakkı tanınmıyor. Çünkü Gazze Müslümanların yüzakı olduğu için, onların direnişinin ahlaki yönü engellenmek isteniyor. Ülkemizdeki akademisyenler için Gazze belki de son fırsattır. Artık fildişi kulelerinden çıkıp toplumsal değişim ve gelişimi analiz etmeli, gözlemlemeli ve toplumun sesine kulak vermeliler. Filistinliler arasına katılıp İsrail tanklarına taş atan Edward Said’in, Cezayir’deki eylemlere katılan Pierre Bourdieu’nün ve 68 kuşağına destek veren Sartre’ın neden önemli entelektüeller olduğu şimdi daha iyi anlaşılıyor.”



#Gazze
#İsrail
#Gezi Olayları
#LGBT
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kayıp Narin soruşturmasında flaş gelişme: Narin’in amcası S.G. tutuklandı mı?