Girne’de şüpheli patlama

Türkiye’deki cephanelik çevrelerinde çıkan şüpheli yangınlar Kıbrıs’a sıçradı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) gözbebeği Girne, önce yangın ardından mühimmat deposunun patlamasıyla sarsıldı. Kente bağlı Arapköy beldesindeki Mühimmat Bölük Komutanlığı’nda bulunan cephanelik önceki gece saat 01:30’da infilak etti. Top ve tank mermilerinin bulunduğu depoda meydana gelen patlamalar, civar köylerde büyük paniğe yol açtı. Kışla yakınındaki yerleşim yerleri Arapköy ve Çatalköy’de evler boşaltıldı. Deponun birkaç kilometre uzağında bulunan 5 yıldızlı Acapulco Otel’in camları kırılırken, turistler geceyi sahilde geçirdi. Gökyüzüne sıçrayan alev toplarının Türkiye’den bile görülebildiği yangın sabah saat 05:00 civarında sona erdi. Çevreye sıçrayan şarapnel parçaları sebebiyle yaralanan 12 kişi hastanelerde ayakta tedavileri sonrası taburcu edildi.

Olay yerine yakın Acapulco Oteli’nde kalan turistler geceyi sahilde geçirdi. Mühimmat infilakı sırasında onlarca metre yükseğe çıkan alevler Türkiye’nin sahil şeridinden bile görüldü.

TÜRKİYE’DEN HEYET GİTTİ

Patlamanın ardından kriz masası oluşturuldu. Ankara’dan gerekli incelemeleri yapmak üzere bir heyet Girne’ye gitti. Can kaybı olmamasından ötürü teselli bulduklarını ifade eden KKTC Başbakanı Ersin Tatar, “Etkilenen bölge 200 dönümlük bir bölge, ormanlık bir bölge olmadığı için yangın yayılamamıştır. Dolayısıyla yangın hemen söndürüldü. Askeri bölgelerin yerleşim yerlerine yakın olması konusu mutlaka değerlendirilecek. Olay son derece önemlidir ve üzerinde ciddiyetle durulması gerekmektedir. Hükümet olarak biz de konunun üzerinde hassasiyetle durmakta kararlıyız” dedi. Çatalköy Belediyesi’nde oluşturulan kriz masasında konuşan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise bölgeye dağılan mühimmat parçalarına kesinlikle dokunulmaması çağrısı yaparak soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı da patlama nedeninin henüz tespit edilemediğini belirterek, çevre emniyetinin sağlandığını, yangının kontrol altına alındığını ve Kıbrıs’a giden inceleme heyetinin çalışmalara başladığını kaydetti.

REKLAM

Casuslar fink atıyor

Ata Atun

PKK’lı teröristlerin Türkiye’nin çeşitli noktalarında ormanları kundakladığı bir dönemde Girne’deki cephanelik yangını şüpheleri de beraberinde getirdi. Haziran ayında Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde cephanelik çevresinde yangın çıkmış, alevler mühimmata sıçramadan söndürülmüştü. Ağustos ayında ise Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki bir mühimmat deposu şüpheli biçimde infilak etmişti. Girne’deki cephaneliğin de benzer bir sabotaja uğrayıp uğramadığı konusu, yapılan incelemenin ardından netlik kazanacak. Olaya ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Ata Atun, cephanelik patlamasının Gazimagosa’da Türk bayrağına yönelik Rum provokasyonu ile Suudi Arabistan ve Mısır’ın Güney Kıbrıs’a destek mesajlarıyla ardı ardına gerçekleştiğine dikkat çekti. KKTC’nin kurucu lideri merhum Rauf Denktaş’ın bir dönem danışmanlığını yapan Atun, şunları söyledi: “Patlamanın yaşandığı üssün kritik bir bölgede olması sabotaj şüphesini artırıyor. Üssün hemen karşısında 5 yıldızlı bir otel var. Hemen 1,5 kilometre ötesinde elektrik santralimiz mevcut ve Ercan Havalimanı’na Türkiye’den gelen uçaklar burada alçalmaya başlıyor. Uçuşlar da durduruldu. Bayrak indirme provokasyonu ve gece yarısı çıkan yangın şüpheleri artırıyor. İngiliz, Amerikan, Alman casusları aramızda fink atıyor. Sınır geçişleri onlar için sorun değil.”

Alçak saldırı

Girne’deki patlamadan birkaç gün önce Rumlar, Gazimagosa’da bir okuldaki Türk bayrağına saldırdı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Gazimagosa kentine bağlı Akdoğan Mahallesi’nde kimliği belirsiz bir kişi, Türk bayrağına saldırdı. Bölgedeki Panaya Meryem Ana Kilisesi’nde 45 yıl aradan sonra ilk kez düzenlenen ayine katılan bir grup Rum, ayinin ardından kiliseye 150 metre uzaklıktaki Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda provokasyona imza attı. Rumlar arasında kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs, okulun bahçe duvarından atladıktan sonra buradaki Atatürk fotoğrafını indirmeye çalıştı. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, fotoğrafı sökemeyen şüpheli kişi, daha sonra Kıbrıslı Türk liderlerin olduğu panoya yöneldi. Orada, KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’a ait fotoğrafı alarak cebine koydu. Aynı şahıs okul avlusunda, Türkiye Cumhuriyeti bayrağının olduğu direğe yöneldi. 10 dakika boyunca elindeki kesici aletle bayrağın bağlı olduğu ipi kesen provokatör, iplerle birlikte bayrağı da alıp kaçtı. Görüntüleri inceleyen KKTC polisi, saldırganın kimliğini tespite çalışıyor.