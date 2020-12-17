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Dünya Gizemli elektrik kesintilerinin sebebi belli oldu Sığırcık dansı
AVRUPA

Gizemli elektrik kesintilerinin sebebi belli oldu: Sığırcık dansı!

İskoçya'nın bir köyünde her akşam belirli saatlerde elektrik kesintisi yaşanıyordu. Köylülerin şikayetlerini ilettiği enerji şirketi SP Energy Networks de başta sorunun nedenini çözemedi. Fakat bir süre sonra bölgeye gönderilen elektrik tamircisi Neil McDonald kesinti yaşanan saatlerde bir sığırcık sürüsünün elektrik direkleri üzerindeki dansını görünce sorunun kaynağını da bulmuş oldu.

Haber Merkezi Diğer
Elektrik kesintilerinin sebebi bulundu.
Elektrik kesintilerinin sebebi bulundu.

İskoçya'nın bir köyünde akşamları meydana gelen gizemli elektrik kesintilerini inceleyen bir tamirci, bunun bir sığırcık sürüsünün dansından kaynaklandığını ortaya çıkardı.

Falkirk yakınlarındaki Airth köyünde yaşayanlar akşamın ilk saatlerinde gerçekleşen elektrik kesintilerinin nedenini uzun süre bulamamıştı.

ELEKTRİK ŞİRKETİ ÇÖZEMEDİ

BBC'nin haberine göre köylülerin şikayetlerini ilettiği enerji şirketi SP Energy Networks de başta sorunun nedenini çözemedi.

SORUNUN KAYNAĞI BULUNDU

Fakat bir süre sonra bölgeye gönderilen elektrik tamircisi Neil McDonald kesinti yaşanan saatlerde bir sığırcık sürüsünün elektrik direkleri üzerindeki dansını görünce sorunun kaynağını da bulmuş oldu.

Sığırcık sürüsünün tellere hep birlikte konması ve kalkması tellerin sallanmasına ve çevredeki yaklaşık 50 eve birkaç dakikalığına elektrik verilememesine yol açıyordu.

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