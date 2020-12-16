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Koronavirüs Londrada sona eren ulusal karantinanın ardından açılan tüm mekanlar tekrar kapatıldı
DÜNYA

İngiltere'de koronavirüs ne durumda?

Londra'da sona eren ulusal karantinanın ardından açılan tüm mekanlar tekrar kapatıldı

İngiltere'de vaka sayısının en çok arttığı şehir olan başkent Londra'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tüm otel, misafirhane, sinema, tiyatro ve barların yanı sıra paket servis yapanların haricindeki tüm kafe ve restoranlar kapatıldı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Noel Planı" kapsamında, 23-27 Aralık'ta ev ve ibadethanelerde en fazla 3 ailenin bir araya gelebileceğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Ülkede ulusal karantinanın bitmesi caddelerde yoğunluğa neden olmuştu.
Ülkede ulusal karantinanın bitmesi caddelerde yoğunluğa neden olmuştu.

Londra'da uygulamaya konan üçüncü kademe önlemler nedeniyle 2 Aralık'ta sona eren ulusal karantinanın ardından yeniden açılan tiyatrolar ve sinemalar, kapılarını bir kez daha kapatmak zorunda kaldı.

Londra'da "üçüncü aşamaya" geçildi: En sıkı kısıtlamalar başlıyor
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Londra'da "üçüncü aşamaya" geçildi: En sıkı kısıtlamalar başlıyor
  • Kentte futbol stadyumları taraftarlara tekrar kapatılacak, kapalı spor salonları hizmet veremeyecek. Düğün törenleri en fazla 15, cenaze törenleri en fazla 30 kişiyle yapılabilecek.

İngiltere’de kısıtlamalar halkı sokağa döktü: Bir kişi tutuklandı
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İngiltere’de kısıtlamalar halkı sokağa döktü: Bir kişi tutuklandı
İngiltere'nin başkenti Londra'da en yüksek seviye yerel kısıtlamaların yeniden uygulanacak olmasını protesto eden kısıtlama ve aşı karşıtı yüzlerce gösterici, parlamento binasının önünde toplandı. Protestolarda 1 kişinin tutuklandığı bildirildi. Göstericiler 'kısıtlamalara son' yazan pankart ve sloganlar ile kısıtlamaları protesto ederken, polis gösterilere müdahale etti. Protesto sırasında bir kadın gösterici tutuklandı.

Noel planı kapsamında en fazla 3 aile bir araya gelebilecek

  • Öte yandan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiliz Parlamentosundaki "Başbakana Sorular" programında, "Noel Planı" kararı kapsamında, 23-27 Aralık'ta ev ve ibadethanelerde en fazla 3 ailenin bir araya gelebileceğini belirtti.

Sorumluluk almak hayati önem taşıyor

Birleşik Krallık'ı oluşturan 4 ülkenin liderleriyle yaptığı görüşmede, mevcut "Noel Planı"nın devam etmesi yönünde anlaşma sağlandığını kaydeden Johnson, halkın uzun süredir Noel için yaptığı planları suç saymak istemediklerini, ancak insanların içinde olunan çok zor zamanda, özellikle yaşlı insanlarla temasa geçtiğinde sorumluluk almalarının hayati bir önem taşıdığını söyledi.

Aynı evde toplanmak vaka sayılarını arttırır

  • Sağlık Hizmetleri ve İngiliz Tıp dergilerinde yayımlanan ortak bir makalede, hükümete Noel'de Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesi yönündeki kararını gözden geçirmesi çağrısında bulunulmuş, aile üyelerinin aynı evde toplanmasının vaka sayılarını arttırabileceğine işaret edilmişti.
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