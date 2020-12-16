İngiltere'de koronavirüs ne durumda? Londra'da sona eren ulusal karantinanın ardından açılan tüm mekanlar tekrar kapatıldı İngiltere'de vaka sayısının en çok arttığı şehir olan başkent Londra'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tüm otel, misafirhane, sinema, tiyatro ve barların yanı sıra paket servis yapanların haricindeki tüm kafe ve restoranlar kapatıldı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Noel Planı" kapsamında, 23-27 Aralık'ta ev ve ibadethanelerde en fazla 3 ailenin bir araya gelebileceğini bildirdi.

Haber Merkezi 16 Aralık 2020, 18:51 Son Güncelleme: 16 Aralık 2020, 19:08 AA