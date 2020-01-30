Gönülleri fetheden Mahmud'un İdlib'deki ailesi evsiz kaldı

Elazığ'daki depremin ilk günü Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazı altından elleriyle kazarak yaralı çıkarıp gönülleri fetheden Suriyeli Mahmud'un annesi, kardeşleri ve yeğenleri, Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın saldırıları sonrası evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Türkiye sınırına geldiler Rejim ve destekçilerinin İdlib'in güneyindeki Cebel ez Zeviye bölgesine yoğun saldırıları sonucu evlerinden ayrılan aile, Türkiye sınırına yakın Sermada ilçesine sığındı.

GÜNDEM Suriyeli genç, tırnaklarıyla kazıyarak enkazdan kurtardığı depremzedeyle buluştu

Suriyeli Mahmud, Aydın çiftini enkaz altından elleriyle çıkararak tüm Türkiye'nin gönlünü kazanmıştı.

GÜNDEM Suriyeli genç, tırnaklarıyla kazıyarak enkazdan kurtardığı depremzedeyle buluştu

"Suriyelilerin de Türk halkının yanında durması gerekir"

Mahmud'un annesi İsam el Osman, "Yoğun hava saldırıları sonucu çocukları düşünerek İdlib'in güneyinden göç ettik. Torunlarım her uçak sesini duyduklarında saklanacak yer arıyor" dedi.

'İnsani görevini yaptı'Oğlu Mahmud'u, Türkiye'de eğitim hayatını sürdürdüğü için uzun süredir göremediğin anlatan anne, "Mahmud, herkesin yapması gereken insani görevini yerine getirdi. Onunla gurur duyuyorum. Türkiye nasıl ki bize destek olduysa, Suriyelilerin de Türk halkının yanında durması gerekir" şeklinde konuştu.

AA Anne Osman, çocuklarının ve torunlarının artık güvende yaşamasını istediğini söyledi.

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"Güvende yaşamak istiyoruz"

Anne Osman, torunlarının artık korkudan ağlamalarını istemediğini belirterek, "Hep saldırı ve bombardıman altında yaşadığımız için bu durumu (deprem anında yaşananlar) gayet iyi biliyoruz. Sakin bir hayatı çok özlüyoruz. Türkiye'ye geçmemiz halinde bu çocuklar güvende olacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Anne Osman, Türk halkına ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Burada da enkaz altında çok sayıda Suriyeli var, onlara da yardım edilmesini temenni ediyorum." dedi.