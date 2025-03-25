Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Görüşmemiş olay: Pilot pasaportunu unuttu uçak geri döndü

Görüşmemiş olay: Pilot pasaportunu unuttu uçak geri döndü

11:4625/03/2025, Salı
Diğer
Sonraki haber
Yeni mürettebat akşam 9 civarında havalandı ve Şanghay'a planlanandan 6 saat geç indi.
Yeni mürettebat akşam 9 civarında havalandı ve Şanghay'a planlanandan 6 saat geç indi.

ABD'den Çin'e giden United Airlines uçağındaki pilotlardan biri, yola çıkarken pasaportunu unuttu. Uçak, geri dönmek zorunda kaldı.

ABD’nin Los Angeles eyaletinden Çin’e uçan United Airlines 787 uçağı, pilotlardan birinin pasaportu olmadan havalandığının anlaşılması üzerine geri dönmek zorunda kaldı.


Havayolu şirketinin CNN International’a yaptığı açıklamada, 198 sefer sayılı uçak cumartesi günü yerel saatle 14:00'te 257 yolcu ve 13 mürettebatıyla LAX'ten kalkarak Pasifik Okyanusu üzerinde kuzeybatıya, Şanghay'a doğru yol aldı.


'Müşterilerimize yemek kuponları ve tazminat sağlandı'

FlightAware web sitesine göre, iki saat sonra uçak geri döndü ve San Francisco'ya yöneldi, burada saat 17:00 civarında indi.


United yaptığı açıklamada “Pilotun pasaportu uçakta yoktu. Müşterilerimizi o akşam varış noktalarına götürmek üzere yeni bir ekip ayarladık. Müşterilerimize yemek kuponları ve tazminat sağlandı" ifadelerini kullandı.


Yeni mürettebat akşam 9 civarında havalandı ve Şanghay'a planlanandan 6 saat geç indi.

#Çin
#ABD
#Pilot

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kadir gecesi bugün mü, yarın mı? 2025 Diyanet Kadir gecesi tarihi