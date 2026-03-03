Gözlerden kaçmadı: Trump’ın boynundaki gizemli kızarıklık için doktorundan açıklama geldi

Trump’ın sağlığı yeniden tartışma konusu oldu.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki törende boynundaki kızarıklıkla yeniden sağlık durumuna ilişkin tartışmaların odağı oldu. Ellerindeki morluklarla daha önce de gündeme gelen Trump hakkında, “yeni bir fiziksel rahatsızlık” iddialarına Beyaz Saray’dan yanıt geldi. Trump'ın doktoru Sean Barbabella, kamuoyunda merak konusu olan kızarıklığın nedenini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da düzenlenen törende boynunda görülen kızarıklık, 'sağlık sorunları yaşadığı' yönündeki iddiaları bir kez daha gündeme taşıdı.
Daha önce ellerindeki morluklarla dikkat çeken Donald Trump’ın sağlık durumu ve boynundaki kızarıklığın sebebine ilişkin doktorundan açıklama geldi.
Trump'ın doktorundan açıklama
Trump’ın doktoru Sean Barbabella, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Trump’ın boynundaki kızarıklığın önleyici cilt bakımı olarak kullandığı bir kremden kaynaklandığını söyledi.
Barbabella,
"Başkan Trump, boynunun sağ tarafında sık başvurulan bir krem kullanıyor, bu önleyici bir cilt bakımıdır. Başkan bu tedaviye bir hafta boyunca devam edecek ve kızarıklığın birkaç hafta sürmesi bekleniyor"
ifadelerini kullandı. Barbabella, söz konusu kremin adının ne olduğu ve Trump’ın neden bu cilt bakımına ihtiyaç duyduğu konusunda detay vermedi.
Elindeki morluklarla gündeme gelmişti
Daha önce Trump’ın elinde görülen morluklar, ABD başkanı hakkındaki sağlık problemlerini gündeme taşımıştı. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt konuyla ilgili yaptığı açıklamada,
"Başkan Trump’ın elinde morluklar var çünkü sürekli çalışıyor ve her gün el sıkışıyor"
ifadelerini kullanmıştı. Trump ise, aspirin kullandığı için bu tür morlukların oluştuğunu belirterek,
"Kalbinizi seviyorsanız aspirin alın derim. Ama küçük morluklar istemiyorsanız aspirin almayın. Bu ilacı almanın yan etkilerinden biri bu"
açıklamasında bulunmuştu.
#Donald Trump
#ABD
#hastalık