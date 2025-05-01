Guinness onayladı: Dünyanın en yaşlı insanı

İngiltere'nin Surrey kentinde yaşayan Ethel Caterham, 115 yaşında ‘dünyanın en yaşlı kadını' ve ‘yaşayan en yaşlı insan' ünvanlarını kazandı.

Son 12 yılda bu unvana erişen en genç kişi

Son 12 yılda bu unvana erişen en genç kişi

Brezilyalı Inah Canabarro Lucas'ın hayatını kaybetmesinin ardından bu unvanları devralan Ethel, son 12 yılda bu unvana ulaşan en genç kişi oldu.