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Guinness onayladı: Dünyanın en yaşlı insanı

Guinness onayladı: Dünyanın en yaşlı insanı

19:061/05/2025, Perşembe
DHA
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Dünyanın en yaşlı insanı Ethel Caterham, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Dünyanın en yaşlı insanı Ethel Caterham, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

İngiltere'de yaşamını sürdüren 115 yaşındaki Ethel Caterham, Guinness Dünya Rekorları tarafından ‘dünyanın en yaşlı kadını' ve ‘yaşayan en yaşlı insan' ilan edildi. Ethel, son 12 yılda bu unvana ulaşan en genç kişi oldu.

İngiltere'nin Surrey kentinde yaşayan Ethel Caterham, 115 yaşında ‘dünyanın en yaşlı kadını' ve ‘yaşayan en yaşlı insan' ünvanlarını kazandı.

Son 12 yılda bu unvana erişen en genç kişi

Brezilyalı Inah Canabarro Lucas'ın hayatını kaybetmesinin ardından bu unvanları devralan Ethel, son 12 yılda bu unvana ulaşan en genç kişi oldu.




#Guinness Rekorlar Kitabı
#Dünyanın En Yaşlı İnsanı
#İngiltere
#Ethel Caterham
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