Dünya Güney Afrikada bir haftada ikinci cami saldırısı
AFRİKA

Güney Afrika'da bir haftada ikinci cami saldırısı

Güney Afrika'daki Himayetül İslam Camisi'ne kimliği belirsiz kişilerce molotofkokteylli saldırı düzenlendi. Camide hasara yol açan saldırı nedeniyle 2 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Güney Afrika'daki Himayetül İslam Camisi
Güney Afrika'daki Himayetül İslam Camisi

Yerel basında çıkan haberlere göre, Hillbrow bölgesinde Himayetül İslam Camisi'ne akşam namazından önce kimliği belirsiz kişilerce molotofkokteylli saldırı düzenlendi.

Saldırıda caminin bir kısmı zarar gördü.

Himayetül İslam Camisi, ülkede son bir haftadır devam eden yabancı karşıtı gösterilerin olduğu bölgede bulunuyor.

Polisin soruşturma başlattığı saldırıyla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

  • Johannesburg'da çarşamba günü de Katlehong Camisi'ne düzenlenen saldırıda caminin bir kısmında hasar oluşmuştu.
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