Güney Çin Denizi'nde Malezya-Çin gerilimi büyüyor

Pekin'in tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, bölge ülkeleri arasında gerginliğe sebep oluyor.

Güney Çin Denizi'nde, Çin'e ait sahil güvenlik gemisinin, Malezya kara sularına izinsiz girerek gerilime yol açtığı bildirildi.

Asya Denizcilik ve Şeffaflık İnisiyatifinin (AMTI) hazırladığı raporda, Çin'e ait sahil güvenlik gemisinin 19 Kasım'da, Malezya'nın kuzey eyaleti Sarawak'a 44 deniz mili uzaklıktaki hidrokarbon sondaj kulesine ve etrafındaki Malezya bandrollü ikmal gemilerine yanaştığı kaydedildi.

Uyarılara rağmen geminin geri çekilmemesi üzerine Malezya Deniz Kuvvetleri'nin bölgeye donanma göndererek Çinli gemiyi uzaklaştırdığı açıklandı.

Malezya hükümeti eylülde Birleşmiş Miletlere yolladığı bildiride, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki hak iddialarına karşı çıkmıştı.

Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin, Malezya'nın Güney Çin Denizi kıyılarından 200 deniz mili ötesine kadar olan kıta sahanlığında hakları olduğunu ifade etmişti.

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Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin de 26 Haziran'daki ASEAN Zirvesi'nde Güney Çin Denizi sorununu gündeme getirerek "Malezya, Güney Çin Denizi'nin ticaret ve barış denizi olması gerektiği fikrini savunmayı sürdürmektedir." açıklamasında bulunmuştu.

OYNAT 12:28 Yeni dünya düzeninin kurucusu: Çin Dünyanın en büyük radyo teleskopunu, en uzun hızlı tren hattı ağını kuran, uzaya ilk kuantum iletişim uydusunu gönderen, kuantum interneti kurma yolunda hızla ilerleyen Çin, klonlama, embriyo ve kök hücre, virüs araştırmalarında hızla batıyı yakalıyor kimi alanlarda öne geçiyor. Geleceğin 'emperyal gücü' olma yolunda emin adımlar ile ilerleyen Çin aynı zamada teknoloji markaları üzerinden rakipleriyle istihbarat savaşları yaşıyor. Bu savaşların en önemli aktörlerinden birisi Huwaei. Atlas'ın yeni bölümünde ABD ve Batı liderliğinde, kendi gereksinimlerine uygun biçimde şekillenmiş bir küreselleşmenin hem coğrafyasını hem de kurallarının değişime zorlayan yeni büyük güç Çin'e uzanıyoruz. BiP'te paylaş

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"Güney Çin Denizi" sorunu

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin'in tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, ABD ve bölge ülkeleri arasında gerginliğe sebep oluyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

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