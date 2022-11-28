Dünya Güney Kore 2032ye kadar Aya uzay aracı indirmeyi planlıyor
ASYA

Güney Kore 2032'ye kadar Ay'a uzay aracı indirmeyi planlıyor

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ülkesinin 2032 yılına kadar Ay'a uzay aracı indireceğini ve ''gelecek uzay ekonomisi'' planının buradaki kaynakları keşfetmek için bir araç olacağını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Güney Kore 2032ye kadar Aya uzay aracı indirmeyi planlıyor
Yoon Suk-Yeol

Yoon, uzayın küresel ekonomiyi yönlendirebileceği ve insanlığın karşılaştığı sorunları çözebileceği bir vizyon ile devam edeceklerini belirterek, uzay gücü hayalinin uzak bir gelecekte olmadığını, çocuklar ve gençler için fırsat ve umut olduğunu ifade etti.

Güney Kore'nin 2032'ye kadar Ay'a uzay aracı yollayacağını ve "gelecek uzay ekonomisi" planı kapsamında aydaki kaynakların keşfedileceğini dile getiren Yoon, ülkesinin ay görevi için 5 yıl içinde yerli roket geliştireceği bilgisini paylaştı.

Yoon, uzun vadeli uzay planı kapsamında Güney Kore'nin, 2045'te kutlanacak Kurtuluş Günü'nün 100. yıl dönümünde de Mars'a uzay aracı indirmeyi amaçladığını kaydetti.

Kapsamlı plan çerçevesinde uzay sanayisinin geliştirilmesine ve uzmanların eğitimine de odaklanılacağı aktarıldı.

Güney Kore yönetimi tarafından ABD Havacılık ve Uzay Ajansına (NASA) benzer uzay ajansının kurulacağı da belirtildi.

Uzay ajansı kurulması, Yoon'un seçim kampanyasında verdiği sözlerden biriydi ve hükümet, ajansın kurulmasına yönelik yasa tasarısını gelecek yıl onaylatmaya hazırlanıyor.

Ay keşif aracı ağustosta fırlatılmıştı

Uzay yarışına katılan Güney Kore, son yıllarda bu alandaki yatırımlarına hız kazandırmış, ilk denemesinin başarısız olmasının ardından yerli üretim roketi "Nuri"yi 21 Haziran’da ikinci kez uzaya göndermişti.

Güney Kore, ilk Ay keşif aracı KPLO’yu uzaya Ağustos 2022'de fırlatmıştı.

ABD merkezli uzay şirketi SpaceX tarafından, Falcon 9 roketi ile ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü’nden fırlatılan keşif aracı, Güney Kore’nin Ay misyonuna yönelik ilk adımı olmuştu.

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Kuzey Kore'den Güney Kore’ye gözdağı: Yüzlerce savaş uçağı havalandı
FOTOĞRAF 12
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Güney Kore’nin bölgede ABD ile ortaklaşa düzenlediği hava tatbikatına ardı ardına gerçekleştirdiği füze denemeleri ve topçu atışları ile karşılık veren Kuzey Kore, Washington-Seul ittifakına gözdağı vermek için bu kez savaş uçaklarını havalandırdı.
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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki askeri sınır çizgisinin kuzeyinde uçan 180 Kuzey Kore savaş uçağının tespit edildiği bildirildi.
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Kuzey Kore uçaklarının yerel saat ile 11.00-15.00 sıralarında batı ve doğu kıyılarının yanı sıra iç bölgelerde de uçtuğu kaydedilirken, Seul’un ise yanıt olarak F-35A hayalet avcı uçakları da dahil olmak üzere 80 jet havalandırdığı ifade edildi.
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Kuzey Kore uçaklarının yerel saat ile 11.00-15.00 sıralarında batı ve doğu kıyılarının yanı sıra iç bölgelerde de uçtuğu kaydedilirken, Seul’un ise yanıt olarak F-35A hayalet avcı uçakları da dahil olmak üzere 80 jet havalandırdığı ifade edildi.
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Washington-Seul ittifakı son 5 yılın ilk büyük ölçekli ortak hava tatbikatına 31 Ekim’de başlamış, normal şartlarda bugün son bulması beklenen tatbikatta 2 ülkeden 240 savaş uçağının yer aldığı açıklanmıştı.
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İki ülkenin ortak hava operasyonlarının başarısını doğrulamayı hedefleyen tatbikat, Kuzey Kore’nin rekor sıklıktaki füze denemelerine tepki olarak 1 gün daha uzatılmıştı.
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Son günlerde yaptığı art arda Füze denemesi ile uluslararası kamuoyunda endişeleri arttıran Kuzey Kore, füze denemelerini sürdürüyor.
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Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pyongyangın Japon Denizi istikametine doğru 3 yeni füze fırlattığı bildirildi.
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Dün Yerel saat 21.34, 21.39 ve 21.42 sıralarında havalanan füzelerin Japonyanın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü ifade edilirken, bölgede seyreden uçak ve gemilerde herhangi bir hasar tespit edilmediği açıklandı.
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Gelişmenin ardından Japonya hükümeti son bilgileri toplamak ve analiz etmek üzere başbakanlık bünyesinde bir kriz masası kurdu.
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Füze denemelerini doğrulayan Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da atışların Hwanghae bölgesinden gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini duyurdu.
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Kuzey Korenin son füze denemelerinin ABD ve Güney Korenin bölgede yürüttüğü ortak hava tatbikatını Pyongyanga tepki olarak uzatma kararı almasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti.
Kuzey Kore'den Güney Kore’ye gözdağı: Yüzlerce savaş uçağı havalandı
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, sınır bölgesi yakınında Kuzey Kore'ye ait 180 savaş uçağının tespit edilmesinin ardından yanıt olarak 80 Güney Kore jetinin havalandığını açıkladı.
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