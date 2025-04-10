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Güney Kore 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye ile diplomatik ilişkiler kurmak üzere Başkent Şam'da

Güney Kore 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye ile diplomatik ilişkiler kurmak üzere Başkent Şam'da

21:1110/04/2025, Perşembe
IHA
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Suriye ve Güney Kore Dışişleri Bakanları, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasını öngören anlaşmayı imzaladı.
Suriye ve Güney Kore Dışişleri Bakanları, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasını öngören anlaşmayı imzaladı.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yeol'u ve beraberindeki heyeti iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulması üzerine başkent Şam'da anlaşma imzaladı

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yeol, Suriye ve Güney Kore arasında diplomatik ilişkilerin kurulması için anlaşma imzaladı.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yeol'u ve beraberindeki heyeti başkent Şam'da kabul etti. Görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de hazır bulundu. Bakan Şeybani ile Bakan Cho, arasında Suriye ve Güney Kore arasında diplomatik ilişkilerin kurulması için anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında, Suriye ve Güney Kore karşılıklı olarak daimi diplomatik temsilcilik açacak.




#suriye
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