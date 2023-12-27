Güney Kore ABD'den 20 adet F-35A savaş uçağı alacak

Güney Kore yönetimi, ABD'den 20 kadar F-35 savaş uçağı ile gemiden atılan ve havadaki hedeflere karşı kullanılabilen Standart Füze-6 (SM-6) satın alacak. Söz konusu tedarikin 2023-2031 yıllarını kapsayan, 770 milyar wonluk (11 milyar 200 milyon TL) düşman uçakları ve füzelerinden kaynaklanan tehditlere daha iyi korunma sağlayacak iki safhalı projenin ilk safhasını oluşturduğu ifade edildi.

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansından (DSCA) eylülde yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının, Güney Kore'ye tahmini 5,06 milyar dolar değerinde mühimmat, destek ekipmanı ve personel eğitimi dahil olmak üzere 25 adede kadar F-35A tipi savaş uçağı ve 26 adede kadar da F-135-PW-100 motoru satılmasına onay verdiği belirtilmişti.