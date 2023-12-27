Güney Kore ABD'den 20 adet F-35A savaş uçağı alacak

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Tedarik Programı Ajansı (DAPA), Kuzey Kore'nin "artan askeri tehditleri" karşısında caydırıcılığın artırılması kapsamında satın alınan uçaklara ilişkin açıklama yaptı.
Savaş uçaklarının 2027'den itibaren teslim edilmeye başlanacağı aktarılan açıklamada, söz konusu uçakların Güney Kore'nin envanterindeki mevcut uçaklara kıyasla gelişmiş yüksek performanslı radar ve güvenlik özelliklerine sahip olduğu kaydedildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı F-35A satışını onaylamıştı
ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansından (DSCA) eylülde yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının, Güney Kore'ye tahmini 5,06 milyar dolar değerinde mühimmat, destek ekipmanı ve personel eğitimi dahil olmak üzere 25 adede kadar F-35A tipi savaş uçağı ve 26 adede kadar da F-135-PW-100 motoru satılmasına onay verdiği belirtilmişti.