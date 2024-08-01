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Dünya

Güney Kore: Selin vurduğu Kuzey Kore'de ölü ve kayıp sayısı 1000'i aştı

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'nin kuzeybatısındaki Sinuiju kentinde şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle ölen veya kaybolan kişi sayısının 1000'i aştığını tahmin ettiklerini bildirdi.

14:01 - 1/08/2024 Perşembe
AA
Güney Kore Birleşme Bakanlığı
Güney Kore Birleşme Bakanlığı

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'nin kuzeybatısındaki Sinuiju kentinde şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle ölen veya kaybolan kişi sayısının 1000'i aştığını tahmin ettiklerini bildirdi.

Yohnap'ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı, sel felaketinin yaşandığı Kuzey Kore'ye ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, Sinuiju kentinde etkili olan şiddetli yağışlar ve sel sebebiyle ölen veya kaybolanların sayısının 1000'i aştığını tahmin ettiklerini açıkladı.

Kuzey'e yardım teklifi

Güney Kore Kızılhaç Derneği, Kuzey Koreli sel mağdurlarına insani yardım göndermeyi teklif ettiklerini duyurdu.

Dernek, yapılacak yardımın detaylarını görüşmek için Kuzey Koreli mevkidaşlarından yanıt beklediklerini açıklarken Kuzey Kore tarafından yardım teklifine ilişkin cevap gelmediği belirtildi.

Kuzey Kore'nin kuzeybatısında bulunan Sinuiju kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle Kuzey Kore-Çin sınırındaki Yalu Nehri'nin taşmasıyla bölgede mahsur kalan 5 binden fazla kişi tahliye edilmişti.



#sel
#Güney Kore
#Kuzey Kore
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