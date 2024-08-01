Güney Kore: Selin vurduğu Kuzey Kore'de ölü ve kayıp sayısı 1000'i aştı

Kuzey Kore'de etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde mahsur kalan 5 bin kişi ordunun helikopter destekli operasyonu ile kurtarıldı. Ülke lideri Kim Jong-Un ise afet öncesinde tedbir almayan üst düzey yetkilileri tembellik ve sorumsuzlukla suçladı.