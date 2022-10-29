Dünya Güney Korede 41 büyüklüğünde deprem
ASYA

Güney Kore'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Yetkililere göre, sabah saatlerinde Güney Kore'nin merkezinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar herhangi bir hasar veya yaralanma bildirilmedi.

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Haber Merkezi AA
​Güney Korede 4.1 büyüklüğünde deprem
Arşiv.

Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), Kuzey Chungcheong eyaleti, Goesan ilçesine bağlı Jangyeon köyü yakınlarında yerel saatle 8.27'de (Cuma 23:27 GMT) merkez üssünün tahminen 12 kilometre (yaklaşık 7,5 mil) derinliğinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, bazı sakinler yerin yaklaşık iki saniye boyunca sarsıldığını bildirdiler.

Komşu şehirler Cheongju ve Chungju'da insanların güvenlik arayışıyla kaçtıkları bildirildi.

Bu yıl Kore Yarımadası'nı vuran en güçlü deprem ve ülke tarihindeki en büyük 38. deprem oldu. Deprem aynı zamanda geçen yıl 14 Aralık'ta güneydeki tatil adası Jeju'da Seogwipo açıklarında 4,9 büyüklüğünde olan depremden beri meydana gelen en büyük deprem oldu.

Merkezi Afet Yönetim Merkezi, henüz herhangi bir hasar veya can kaybı bildirimi almadığını söyledi.

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