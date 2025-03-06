Güney Kore'de savaş uçakları yerleşim bölgesini bombaladı: Kazada yaralı sayısı 15'e yükseldi

Güney Kore'nin Gyeonggi eyaletinde bulunan Pocheon şehrine bağlı kırsal bir yerleşim bölgesine Güney Kore Hava Kuvvetleri tarafından yanlışlıkla 8 bombanın atıldığı kazada detaylar netleşiyor. Askeri yetkililer ve itfaiye yetkilileri kazaya 2 adet KF-16 savaş uçağının neden olduğunu belirtirken, yaralı sayısının ise 15'e yükseldiği aktardı. Yetkililer yaralıların arasında 2 asker ve 2 yabancı uyruklunun da bulunduğunu, hiçbir yaralının hayati tehlikesinin olmadığını, ancak yaralı sayısının artabileceğini vurguladı.

Bölgedeki yaklaşık 50 sakin bir belediye binasına tahliye edilirken, 1 kilise ve 7 binanın da hasar gördüğü öğrenildi.

Yerleşim yerine 8 bomba düştü

Güney Kore Hava Kuvvetleri'nden yapılan ilk açıklamada, bölgede ABD ile birlikte ortak bir gerçek atış tatbikatı yapıldığı belirtilerek, "Bugün saat 10.04 civarında Güney Kore Hava Kuvvetleri'ne ait bir KF-16 savaş uçağından anormal şekilde atılan 8 adet MK-82 tipi bomba, tatbikat alanının dışına düşmüştür" ifadeleri kullanılmıştı.