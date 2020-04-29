Güney Kore’deki bir şantiyede yangın : 25 ölü 7 yaralı

Güney Kore'nin Gyeonggi bölgesindeki bir lojistik deposunun şantiyesinde yerel saatle 13.30'da üretan adlı kimyasal bir maddenin patlaması sonucu çıkan yangında 25 işçinin hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.Patlamanın ardından çıkan yangında, 25 işçinin hayatını kaybettiğini, en az 7 işçinin yaralandığını aktaran yetkiler, yangının hızla yayıldığı için işçilerin kaçamadıklarını düşündüklerini ifade etti.

DHA Yangının söndürme çalışmaları hala devam ediyor.

GÜNEY KORE LİDERİ: SON İŞÇİ KURTARILANA KADAR MÜCADELE EDİLECEK

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in son personel kurtarılana kadar tüm çabanın gösterilmesi için talimat verirken "Ölü ve yaralı insanların durumu ailelerine olabildiğince çabuk açıklamak ve mağdurları desteklemek için her türlü çabayı göstermek istiyorum" açıklamalarını yaptı.