Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Güney Koredeki bir şantiyede yangın 25 ölü 7 yaralı
ASYA

Güney Kore’deki bir şantiyede yangın : 25 ölü 7 yaralı

Güney Kore’deki bir şantiyede yangın : 25 ölü 7 yaralı

Güney Kore'nin Gyeonggi bölgesindeki bir antrepo şantiyesinde çıkan yangın sonucu 25 işçi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Yangının söndürme çalışmalarının hala devam ettiği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Patlamanın ardından çıkan yangında 25 işçi hayatını kaybetti.
Patlamanın ardından çıkan yangında 25 işçi hayatını kaybetti.

Güney Kore'nin Gyeonggi bölgesindeki bir lojistik deposunun şantiyesinde yerel saatle 13.30'da üretan adlı kimyasal bir maddenin patlaması sonucu çıkan yangında 25 işçinin hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.Patlamanın ardından çıkan yangında, 25 işçinin hayatını kaybettiğini, en az 7 işçinin yaralandığını aktaran yetkiler, yangının hızla yayıldığı için işçilerin kaçamadıklarını düşündüklerini ifade etti.

DHA
Yangının söndürme çalışmaları hala devam ediyor.

GÜNEY KORE LİDERİ: SON İŞÇİ KURTARILANA KADAR MÜCADELE EDİLECEK

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in son personel kurtarılana kadar tüm çabanın gösterilmesi için talimat verirken "Ölü ve yaralı insanların durumu ailelerine olabildiğince çabuk açıklamak ve mağdurları desteklemek için her türlü çabayı göstermek istiyorum" açıklamalarını yaptı.

Güney Kore’de korona virüse karşı açık havada sınav
FOTOĞRAF 9
Title
Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyon 900 binden fazla kişiye bulaşan ve 200 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı Asya ülkesi Güney Kore’de önlemler sürüyor.
Title
Ülkenin başkenti Seul’de bir kamu şirketi tarafından yapılmak istenen işe alım sınavı, koronavirüs gölgesinde gerçekleşti.
Title
Önlem olarak açık havada düzenlenen sınav için yüzlerce kişi, maske takarak bir üniversitenin kampüsünde açık havada sınava girdi.
Title
Gerçekleştirilen sınavda sosyal mesafe kuralına da uyulduğu gözlemlendi.
Title
Sınava katılanların ateşinin ölçüldüğü ve masa ve sandalyelerin dezenfekte edildiği belirtildi.
Title
Öte yandan, Güney Kore’de Covid-19 nedeniyle 242 kişi hayatını kaybederken ülke genelinde 10 bin 728 virüs vakası kayıtlara geçti. Virüsü yenip iyileşenlerin sayısı ise 8 bin 717 olarak açıklandı.
Title
Güney Kore’de korona virüse karşı açık havada sınav
Title
Güney Kore’de korona virüse karşı açık havada sınav
Title
Güney Kore’de korona virüse karşı açık havada sınav
Güney Kore’de korona virüse karşı açık havada sınav
Güney Kore'de bir kamu şirketi, koronavirüs tehdidine karşı önlem olarak açık havada sınav düzenledi. Yüzlerce kişinin açık havada girdiği sınavda sosyal mesafe kuralı uygulandı.


Abone Ol Google News
Azmimiz ve heyecanımız arttı

Azmimiz ve heyecanımız arttı

​Faşist LBTG lobisine kötü haber.
Gözler bu toplantıda

Gözler bu toplantıda

​Bilim Kurulu Bakan Koca başkanlığında son durumu konuşuyor.
36 ay vadeli destek!

36 ay vadeli destek!

​Bakan Berat Albayrak devreye alındığı açıkladı.
Eğitimler gözden geçirilmeli

Eğitimler gözden geçirilmeli

Suriyeli gencin öldürülmesi yeniden gündeme getirdi.
Rehavete kapılıyoruz

Rehavete kapılıyoruz

​Pazarlar yine doldu taştı, 65 ve 20 yaş kuralı da delindi...
ABD'de günde bin 250 kişi ölüyor

ABD'de günde bin 250 kişi ölüyor

​Ülke 1 milyon vakaya nasıl ulaştı?

Telefonları susmuyor

Telefonları susmuyor

​Topladıkları çayın karının yüzde 50'sini alıyorlar.
Şehir uykuda, Büyükşehir iş başında

Şehir uykuda, Büyükşehir iş başında

​2 haftada yaklaşık 30 bin ton asfalt döktü
BİM'den<br>12 milyon TL

BİM'den
12 milyon TL

Ünlü market zinciri ​'Biz bize yeteriz' kampanyasına büyük destek verdi.
Fırsatçılar<br>hesap verecek

Fırsatçılar
hesap verecek

​Albayrak: Milletin sofrasına el uzatanlara imkan veremeyeceğiz.
Yatakta bile<br>sırayla yatıyorlar

Yatakta bile
sırayla yatıyorlar

​80 yaşındaki baba ve 60 yaşındaki oğlunun hikayesi yürek burkuyor.
Beyin yakan hesap

Beyin yakan hesap

Söylediği sözlere CHP'ye yakın doktor bile dayanamadı.
Yıllar sonra<br>gelen itiraf

Yıllar sonra
gelen itiraf

​Servet Çetin, ​canlı yayında sorularımızı yanıtladı.
Başkan yardımcısı pek rahat

Başkan yardımcısı pek rahat

ABD'nin gündemi: Pence'den korona hastanesine maskesiz ziyaret.
Rize'de parlak cisimler korkuttu

Rize'de parlak cisimler korkuttu

"O panikle kelime-i şehâdet​ getirdik."
Yeni 10 TL<br>tedavüle çıkıyor

Yeni 10 TL
tedavüle çıkıyor

Ön ve arka yüz şekillerinde değişiklik yapılmadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.