Gurbetçiye ana vatan dersleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı yurt dışında yaşayan 6,5 milyonu aşkın gurbetçinin Türk kültürüne olan bağlılığını korumak için harekete geçti. Önümüzdeki dönemde vatandaşların bir araya geleceği buluşmalar, sosyal ziyaretler düzenlenecek, Genç Destek Programı ve Evliya Çelebi Kültür Gezileri Programı yürütülecek. Ders kapsamında, bayram ve kutlamalar, ben ve aile, geçmişe açılan kapı, oyun ve eğlence, sanat edebiyat başlıklarında eğitimler veriliyor.

SORU HAVUZU İLE ÖLÇME

Yurt dışında yaşayan çocuk ve gençlerin anadillerini öğrenmeleri ve kültürel değerleri tanımaları sağlanacak. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma temelinde Türkçe ve Türk Kültürü Öğretim Programı düzenlenecek. Etkinliklerde 8 başlıkta bilgiler aktarılacak. Önümüzdeki dönem ise derse ilişkin ölçme yapılabilmesi için soru havuzu oluşturulacak.