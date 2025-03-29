Haçlı Rubio Rümeysa'yı hedef aldı

Trump yönetimi, gözaltına alınan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk ile birlikte Filistin’e destek veren 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesini iptal etti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, öğrencilere "İsrail karşıtı deliler" diye hakaret etti. Öğrenci ve aktivistler, 5 Nisan’da protesto çağrısı yaptı.
ABD'de Donald Trump yönetiminin, Filistin davasına destek için Amerikan üniversitelerinde kampüs intifadalarına katılan öğrenci ve akademisyenleri hedef alan saldırıları artarak devam ediyor. Son olarak Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün ABD güvenlik birimleri tarafından adeta kaçırılarak gözlatına alınması ve vizesinin iptal edilmesi, yürütülen cadı avı sürecinin ulaştığı noktayı göz önüne serdi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da "Hamas'a destek verdiklerini" ileri sürdüğü öğrencileri "deli" ifadeleriyle hakaret etti ve hedef aldı. Haçlı bakan Rubio, Rümeysa Öztürk ile ilgili bir soruya yanıt verirken, yönetimin bu konuda çok net olduğunu söyledi. ABD'li Bakan, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtti. Rubio, "Bunu her gün yapıyoruz. Bu delilerden birini her bulduğumda vizesini elinden alıyorum, 300 ve hatta belki daha fazla kişi. Her gün etrafı kırıp döken bu delileri arıyoruz." ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini de belirtti. açıklamıştı. Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı, iftara gitmek için Massachusetts'teki evinden çıktığı anda sivil ICE görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı.
ABD'NIN ÖZGÜRLÜK MASKESI DÜŞTÜ
Sadece Filistin'e destek verdiği için insanlık dışı muameleye maruz kalan Rümeysa Öztürk'e destek çıp gibi artarken, 25 yıldır Kanada'da insan hakları mücadelesi veren avukat Amina Sherazee kaleme aldığı yazıda ABD'nin özgürlük maskesinin düştüğünü belirtti. "Öztürk'ün 26 Mart 2025'te sessiz sedasız alıkonması, insanlık dışı koşullarda gözaltında tutulması ve öğrenci statüsünün siyasi nedenlerle iptali, bu özgürlük söyleminin ne kadar temelsiz olduğunu açıkça gösteriyor" diyen Sherazee, "Gazze'deki soykırımı protesto eden binlerce üniversite öğrencisinin Amerika'nın dört bir yanındaki üniversitelerde tutuklanması, bir demokrasinin gerektirdiği hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı gibi temel ilkelere aykırı" değerlendirmesinde bulundu. ABD'li Senatör Bernie Sanders da Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Sanders, X hesabından yaptığı açıklamada, imzaladığı kararnamelerle vize ve yeşil kart sahibi üniversite öğrencilerine yönelik tutuklama ile sınır dışı etme uygulamalarını artıran ABD Başkanı Donald Trump'ın "otoriterleşme" yönünde adımlar attığını savundu. Sanders, "Trump'ın muhalifleri hedef alan siyasi zulmünü durdurmalıyız" ifadesini kullandı. Temsilciler Meclisi Demokrat Üyesi Jake Auchincloss da yaptığı açıklamada, Öztürk'e yönelik gözaltı ve sınır dışı etme kararının alışılmışın dışında olduğunu belirtti.
5 NİSAN'DA EYLEM ÇAĞRISI
ABD’de doktora öğrencisi olan Rümeysa Öztürk’ün ICE ajanları tarafından gözaltına alınmasının ardından Filistin destekçisi aktivistler ve gruplar 5 Nisan’da başkent Washington DC’de geniş katılımlı protesto çağrısında bulundu. Göstericiler, "Free Rumeysa" (Rümeysa’ya Özgürlük) sloganıyla sosyal medya üzerinden örgütlenirken, Öztürk’ün derhal serbest bırakılmasını talep etti. Sosyal medya platformlarında başlatılan kampanya kısa sürede yayılmaya başladı. Aktivistler, hem kamuoyunun dikkatini çekmek hem de resmi makamlara baskı yapmak amacıyla 5 Nisan’daki protestoya geniş katılım çağrısı yapıyor.