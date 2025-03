Haçlı Rubio Rümeysa'yı hedef aldı

ABD'de Donald Trump yönetiminin, Filistin davasına destek için Amerikan üniversitelerinde kampüs intifadalarına katılan öğrenci ve akademisyenleri hedef alan saldırıları artarak devam ediyor. Son olarak Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün ABD güvenlik birimleri tarafından adeta kaçırılarak gözlatına alınması ve vizesinin iptal edilmesi, yürütülen cadı avı sürecinin ulaştığı noktayı göz önüne serdi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da "Hamas'a destek verdiklerini" ileri sürdüğü öğrencileri "deli" ifadeleriyle hakaret etti ve hedef aldı. Haçlı bakan Rubio, Rümeysa Öztürk ile ilgili bir soruya yanıt verirken, yönetimin bu konuda çok net olduğunu söyledi. ABD'li Bakan, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtti. Rubio, "Bunu her gün yapıyoruz. Bu delilerden birini her bulduğumda vizesini elinden alıyorum, 300 ve hatta belki daha fazla kişi. Her gün etrafı kırıp döken bu delileri arıyoruz." ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini de belirtti. açıklamıştı. Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı, iftara gitmek için Massachusetts'teki evinden çıktığı anda sivil ICE görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı.