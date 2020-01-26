Dünya Hafter güçleri ateşkes tanımıyor Ebu Kıreyne saldırı başlattılar
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Hafter güçleri ateşkes tanımıyor: Ebu Kıreyn'e saldırı başlattılar

Libya'da Hafter milisleri, Berlin’de yapılan ateşkes çağrısına rağmen Misrata’nın doğusundaki Ebu Kıreyn bölgesine yoğun saldırı düzenliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, Misrata'nın Ebu Kıreyn bölgesine yoğun saldırı düzenlediğini belirtti.

Uluslararası meşruiyete sahip UMH'ye bağlı güçlerin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Abdulmalik el-Medeni, yaptığı yazılı açıklamada, Hafter'e bağlı milislerin Berlin'de yapılan ateşkes çağrısına rağmen Misrata'nın yaklaşık 140 kilometre güneydoğusunda yer alan Ebu Kıreyn bölgesine yoğun saldırılar düzenlediğini ifade etti.

ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Operasyon sözcüsü Medeni, Ebu Kıreyn bölgesinde şiddetli çatışmaların devam ettiğini aktardı.

Medeni ayrıca yaptığı açıklamada, Ebu Kıreyn'in halen kendi kontrollerinde olduğunu ancak sivil yerleşim alanlarına rastgele havan mermilerinin atıldığını söyledi.

Libya'nın başkenti Trablus 4 Nisan 2019'dan bu yana Hafter milislerinin saldırılarına hedef oluyor. Hafter güçleri, 19 Ocak Pazar günü Almanya'nın başkenti Berlin Konferansı'nda yapılan ateşkes çağrısına rağmen hafta boyunca ihlallerini sürdürdü.

  • Hafter milislerinin dün başkentin dünyaya açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı’na grad füzeleriyle düzenledikleri saldırılarda, yerleşim yerleri ve bir hastane vurulmuş; 1 sivil hayatını kaybetmiş 5'i yaralanmıştı.
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