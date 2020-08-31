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Dünya Haftere UCMde dava Toplu mezarlardaki binlerce masumun katili Hafterin suçları tüm dünyaya gösterilecek
ORTADOĞU

​Hafter’e UCM’de dava: Toplu mezarlardaki binlerce masumun katili Hafter'in suçları tüm dünyaya gösterilecek ​

Hafter’e UCM’de dava: Toplu mezarlardaki binlerce masumun katili Hafter'in suçları tüm dünyaya gösterilecek

Filistin kökenli Amerikalı avukat Ekrem Ebu Şarar, Libya’da savaş suçları işleyen darbeci Hafter’in yargılanması için Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Şarar, Terhune’deki toplu mezarlardan sorumlu olan Hafter’in suçlarını tüm dünyaya göstermek istediğini söyledi. Filistinli avukat BAE’ye de dava açmaya hazırlanıyor.

Hatice Saka Yeni Şafak
Darbeci Hafter
Darbeci Hafter

Filistin kökenli Amerikalı avukat Ekrem Ebu Şarar, darbeci Hafter aleyhine Libya’da savaş suçu işlediği gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne şikayette bulundu ve dava açtı. Avukat Şarar, amacının Terhune’de toplu mezarlar bulunmasının ardından Hafter’in savaş suçları işlediğini tüm dünyaya kanıtlamak olduğuna vurgu yaptı. Hafter’in öne sürdüğü gibi Amerikan vatandaşı olmasının dava açılmasına ve ceza almasına engel olmadığını ifade eden Ebu Şarar, sözlerini şöyle sürdürdü: “1996 tarihli terörizm yasaları ceza davası açılmasına izin veriyor. ABD federal mahkemelerinde de Hafter aleyhine açılmış davalar var.”

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BAE DE HESAP VERECEK

  • Ebu Şarara, önümüzdeki hafta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) aleyhine de Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde dava açmaya hazırlandığını söyledi ve ekledi: “İnsan hakları kuruluşlarının tüm belge ve açıklamaları BAE’nin Hafter’e yardım ettiğini açıkca gösteriyor. Hafter, Abu Dabi hükümetinin ona sağladığı silah ve paralı askerler ile sivillere yönelik saldırılar düzenledi.” Avukat, Hafter’in sorumlu tutulması halinde BAE’nin de dünya kamuoyu önünde hesap vermek zorunda kalacağına dikkat çekti. ABD’de yaşayan Libyalılar, Libya’nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) karşı yeni bir savaş suçu davası açmıştı. Libyalı 6 aile, Hafter’e karşı 1 milyar dolarlık maddi tazminat talep etmişti.

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