​Hafter’e UCM’de dava: Toplu mezarlardaki binlerce masumun katili Hafter'in suçları tüm dünyaya gösterilecek ​

Filistin kökenli Amerikalı avukat Ekrem Ebu Şarar, darbeci Hafter aleyhine Libya’da savaş suçu işlediği gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne şikayette bulundu ve dava açtı. Avukat Şarar, amacının Terhune’de toplu mezarlar bulunmasının ardından Hafter’in savaş suçları işlediğini tüm dünyaya kanıtlamak olduğuna vurgu yaptı. Hafter’in öne sürdüğü gibi Amerikan vatandaşı olmasının dava açılmasına ve ceza almasına engel olmadığını ifade eden Ebu Şarar, sözlerini şöyle sürdürdü: “1996 tarihli terörizm yasaları ceza davası açılmasına izin veriyor. ABD federal mahkemelerinde de Hafter aleyhine açılmış davalar var.”

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BAE DE HESAP VERECEK

Ebu Şarara, önümüzdeki hafta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) aleyhine de Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde dava açmaya hazırlandığını söyledi ve ekledi: “İnsan hakları kuruluşlarının tüm belge ve açıklamaları BAE’nin Hafter’e yardım ettiğini açıkca gösteriyor. Hafter, Abu Dabi hükümetinin ona sağladığı silah ve paralı askerler ile sivillere yönelik saldırılar düzenledi.” Avukat, Hafter’in sorumlu tutulması halinde BAE’nin de dünya kamuoyu önünde hesap vermek zorunda kalacağına dikkat çekti. ABD’de yaşayan Libyalılar, Libya’nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) karşı yeni bir savaş suçu davası açmıştı. Libyalı 6 aile, Hafter’e karşı 1 milyar dolarlık maddi tazminat talep etmişti.