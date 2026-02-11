Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın canlı yayında nükleer silah sorusuna verdiği "sessiz" yanıt, bölge basınını hareketlendirdi. Fidan'ın soruyu yanıtsız bırakıp gülümsemesi, Tel Aviv'de "gizli plan", Atina'da ise "stratejik hamle" olarak okundu. İsrail ve Yunan medyası, Fidan'ın o anlarını mercek altına alarak Türkiye'nin sessiz sinyalini manşetlerine taşıdı.





Hakan Fidan'ın 'nükleer gülüşü' İsrail ve Yunanistan medyasında gündem oldu: Sessizliği bile yetti Dünya





TEL AVİV: "PLANLARI GİZLEME HAMLESİ VE NET MESAJ"

İsrail basını, Bakan Fidan’ın tavrını hem bölgesel strateji hem de diplomatik bir mesaj olarak okudu.

Maariv gazetesi, Fidan’ın İran ile ilgili "yakın zamanda savaş tehdidi yok" tespitini hatırlatarak, nükleer konusundaki tavrını Ankara'nın stratejik gizliliğine bağladı. Gazete şu ifadeleri kullandı:

"Ahmet Hakan, son dönemde sıklıkla gündeme gelen nükleer silah edinme sorusunu Bakan Fidan’a yöneltti. Ancak kendisi birkaç dakikalık dikkat çeken sessizliğin ardından yorum yapmamayı tercih etti. Bu da Tel Aviv kulislerinde Türkiye’nin bölgedeki planlarını açık etmek istememesi olarak yorumlandı."

‘GÜLÜMSEMESİ İLE MESAJ GEREKLİ YERLERE GİTTİ’

Israel Hayom ise kelimelerden çok Fidan’ın jest ve mimiklerine odaklandı. Gazeteye göre sessizlik, kelimelerden daha güçlü bir ifadeydi:

"Türk Dışişleri Bakanı soruya yanıt vermedi. Ancak sadece gülümsemesi ile bile aslında gerekli yerlere ulaşması gereken mesajı verdi."

ATİNA: "KORKUTAN SESSİZLİK"

Yunanistan basınında ise Fidan’ın yanıt vermemesi, "endişe" ve "stratejik hamle" başlıklarıyla manşetlere taşındı.

Europost, bu durumu Atina için belirsizliğin artması olarak değerlendirdi ve haberinde şu satırlara yer verdi:

"Türkiye’nin Atina’nın korkularını ve kötü senaryoları körükleyen cevapsız sorusu... Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'nın nükleer silah edinmeyi planlayıp planlamadığı veya edinmesi gerekip gerekmediği sorusuna uzun süren sessizlikten sonra cevap vermemeyi tercih ederek akıllarda soru işareti bıraktı."

Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, konuyu küresel nükleer silahlanma yarışıyla ilişkilendirerek zamanlamanın manidar olduğuna dikkat çekti:

"CNN Türk’te Türkiye’nin nükleer silahlara sahip olup olmaması gerektiği sorusuna Bakan Fidan cevap vermedi. Sessiz kaldı ve ardından gülümsedi. Yanıt vermeme tercihi Atina kulislerinde ‘stratejik hamle’ olarak yorumlandı. Bakan Fidan’ın bu hareketi Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasındaki Yeni START anlaşmasının sona ermesinin ardından yeni bir nükleer silahlanma yarışının olasılığına ilişkin uluslararası endişelerin yaşandığı bir dönemde ortaya çıkarak zamanlamasıyla dikkat çekiyor."

Son olarak ProNews, sunucunun ısrarına rağmen gelen sessizliği "örtülü bir kabul" veya "kararlılık göstergesi" olarak yorumlayarak şu analizi yaptı:

"Bakan Fidan'ın nükleer sorusuna yanıt olarak sessizliği korkuttu. Bu kısa süreli de değildi. Sunucu Hakan'ın birkaç kez soruyu tekrarlamasına rağmen Türk Dışişleri Bakanı kararlı tavrını sürdürdü. Görünen o ki bu bir inkar değil, Türkiye bölgede kendilerini tehdit edebilecek her ihtimale karşı nükleer konusunda caydırıcılık faaliyetlerini sürdürüyor."




