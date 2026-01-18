Yeni Şafak
8 gündür kapalı olan Halep Havalimanı’nda uçuşlar yeniden başlıyor

13:0018/01/2026, Pazar
DHA
Suriye / Halep Havalimanı
Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Kurumu, terör örgütü YPG'nin saldırıları nedeniyle 8 gündür kapalı olan Halep Uluslararası Havalimanında uçuşların 20 Ocak Salı gününden itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.

Suriye Sivil Havacılık ve Ulaştırma Genel Müdürü Ömer El-Husri, Halep Uluslararası Havalimanı’nda uçuşların salı gününden itibaren, onaylı uçuş programına göre yeniden başlayacağını duyurdu. El-Husri, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Halep Havalimanı’na ilgini artacağını belirterek, hizmetlerin geliştirilmesi ve seyahat deneyiminin beklentilere uygun hale getirilmesi için çalışmaların süreceğini ifade etti.




#Suriye
#Halep
#Halep Havalimanı
#uçak seferleri
