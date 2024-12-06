Halep'te silahla gezmek yasak

Büyük bir hızla Halep’i Esed rejiminden ve terör örgütlerinden arındıran muhalifler aynı hızla inşa ve ihya faaliyetlerine başladı. Cephe komutanları birliklerine idari makamları boşaltma emri verdi. Levant Cephesi Komutanlığından gönderilen emirde, “İlgili idari makamların çalışmalarını yürütebilmesi ve şehri ıslah edebilmesi için Halep’in kurtarılması sırasında bulunduğunuz Halep Valiliği’ndeki tüm yerleri ve karargahları derhal boşaltmanız rica olunur” ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, Halep kent merkezinde bulunan bütün savaşçılara, kent merkezinde hiçbir askeri görünüme sebep olunmaması, silahla gezilmemesi, kent idaresinin kararı olmadan hiçbir evde teftiş yapılmaması ve askeri mevkilerin dışa açılmaması talimatı verildi.

Kentte bir taraftan temizlik çalışmaları yapılırken diğer taraftan da yollar ve su hatları yenileniyor. Halep'teki ekmek fırınlarının yeniden işler hale getirilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Ekipler sokakları ve kavşakları temizliyor. Halkın dönüşünü kolaylaştırmak için sokaklardaki moloz ve savaş kalıntıları kaldırılıyor. Acil Müdahale Komitesi Mansur-Halep yolundaki restorasyon çalışmalarının ardından Etarib beldesini Halep'e bağlayan ve dönüş güzergahı olan alandaki 30 kilometrelik yolun bakımını yapıyor. Halep şehrinin kurtarılmış mahallelerine ulaşımı düzenlemek için trafik polisleri 7/24 çalışıyor.