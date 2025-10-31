Hamas 2 esirin daha cesedini İsrail'e verdi

Hamas’tan yapılan açıklamaya göre; Kassam Tugayları, 2 İsrailli esirin cesedini daha Gazze'deki Kızılhaç heyetine teslim etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da cesetlerin bulunduğu tabutların Kızılhaç'tan teslim alındığı duyuruldu. Açıklamada, yapılan kimlik tespitinin ardından cesetlerin İsrailli esirler Amiram Cooper ve Sahar Baruch'a ait olduğu kaydedildi.