Hamas 2 esirin daha cesedini İsrail'e verdi

Hamas 2 esirin daha cesedini İsrail'e verdi

10:4031/10/2025, Cuma
DHA
İsrailli esirler terör devletinin saldırılarında hayatını kaybetmişti
İsrailli esirler terör devletinin saldırılarında hayatını kaybetmişti

Hamas'ın Gazze'de varılan ateşkes anlaşması kapsamında, 2 İsrailli esirin daha cesedini Kızılhaç aracılığıyla terör devletine teslim ettiği bildirildi.

Hamas’tan yapılan açıklamaya göre; Kassam Tugayları, 2 İsrailli esirin cesedini daha Gazze'deki Kızılhaç heyetine teslim etti.



İsrail ordusundan yapılan açıklamada da cesetlerin bulunduğu tabutların Kızılhaç'tan teslim alındığı duyuruldu. Açıklamada, yapılan kimlik tespitinin ardından cesetlerin İsrailli esirler Amiram Cooper ve Sahar Baruch'a ait olduğu kaydedildi.



#Hamas
#İsrail
#Gazze
