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Hamas: Gazze'ye saldırıların sona ermesi garanti edilirse tüm rehineler serbest bırakılacak

Hamas: Gazze'ye saldırıların sona ermesi garanti edilirse tüm rehineler serbest bırakılacak

16:3714/04/2025, Pazartesi
IHA
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Gazze'ye saldırıların sona ermesi garanti edilirse tüm rehineler serbest bırakılacak
Gazze'ye saldırıların sona ermesi garanti edilirse tüm rehineler serbest bırakılacak

Hamas yetkilisi Taher al-Nunu, "Ciddi bir mahkum takası savaşın sona ermesi, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve insani yardımın girmesi karşılığında tüm esirleri bırakmaya hazırız" dedi.

Hamas yetkilisi Taher al-Nunu basına yaptığı açıklamada, İsrail ile bir anlaşmaya varmaları durumunda esirleri bırakmaya hazır olduklarını açıkladı.


Al-Nunu, "Ciddi bir mahkum takası savaşın sona ermesi, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve insani yardımın girmesi karşılığında tüm esirleri bırakmaya hazırız" ifadelerini kullandı.


Ateşkesi engelleyen tarafın İsrail olduğunu kaydeden al-Nunu, "Bu konu, esirlerin sayısı değil. Mesele işgal güçleri sorumluluklarını yerine getirmemesi, ateşkes anlaşmasının uygulanmasını engellemesi ve savaşı sürdürmesi" ifadelerine yer verdi.



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