Hamas: İsrailli esirin cesedinin teslimi, süreci tamamlama taahhüdümüz kapsamında gerçekleşti

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, dün akşam teslim edilen esir cenazesine ilişkin açıklama yaptı.

Kasım, "İsrail ordusuna ait bir esirin cesedinin teslimi, Hamas'ın esir takas sürecini tamamen tamamlama konusundaki kararlı bağlılığı çerçevesinde gerçekleşti." i fadesini kullandı.

Hamaslı yetkili, bu adımın ayrıca büyük zorluklara rağmen esir takası sürecini tamamlanması konusunda sarfedilen sürekli çaba çerçevesinde atıldığını kaydetti.

Kasım, gösterilen bu bağlılık karşısında arabuluculardan, "Gazze'deki saldırıların durdurulması yükümlülüğünü yerine getirmesi ve işlenen ihlallere son vermeye zorlanması için işgalci İsrail'e baskı yapmaları" çağrısında bulundu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile Filistin İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, 25 Kasım'da Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, bir esirin cesedini daha Kızılhaç heyetine teslim etmişti.

Hamas ve Filistin İslami Cihad Hareketi, Kızılhaç heyetine verdiği cenaze ile birlikte Gazze'deki 26 esirin cesedini İsrail'e teslim etmiş oldu.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında hayattaki İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli esirin cesedi kalmıştı.

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkeste, garantör ülkeler ABD, Türkiye, Katar ve Mısır, Gazze Şeridi'ndeki milyonlarca ton enkaz ve moloz, altyapının yıkılması ve iş makinesi eksikliği nedeniyle esirlerin cenazelerinin bulunmasındaki zorluğa dikkati çekmişti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.











