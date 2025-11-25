Yeni Şafak
Şiddetli yağış nedeniyle Gazze Şeridi'nde çadırlar su altında kaldı

17:1125/11/2025, Salı
AA
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’nda sağanak yağış sebebiyle yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı birçok çadırı su bastı. Yağış sonrası su ve çamur birikintilerinin oluştuğu bölgede, İsrail'in saldırıları nedeniyle evleri yıkılan Filistinliler kötü hava koşullarıyla da mücadele ediyor.

