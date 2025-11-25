Şiddetli yağış nedeniyle Gazze Şeridi'nde çadırlar su altında kaldı

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’nda sağanak yağış sebebiyle yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı birçok çadırı su bastı. Yağış sonrası su ve çamur birikintilerinin oluştuğu bölgede, İsrail'in saldırıları nedeniyle evleri yıkılan Filistinliler kötü hava koşullarıyla da mücadele ediyor.

