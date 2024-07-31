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Dünya

Hamas Lideri Haniye'nin şehit olmadan önceki son görüntüleri yayınlandı

Hamas Lideri İsmail Haniye'nin, eli kanlı terör devleti İsrail tarafından İran'ın başkenti Tahran'da şehit edilmeden önce İran Meclisi'nde gerçekleştirilen 9'uncu Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreninde çekilen son görüntüleri yayımlandı.

Lokman Özdemir
09:33 - 31/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Haniye şehit edilmeden saatler önce İran Meclisi'ndeydi.
Haniye şehit edilmeden saatler önce İran Meclisi'ndeydi.

Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde soykırım yapan işgalci İsrail dur durak bilmiyor.


İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı habere göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı
İsmail Haniye,
Tahran'da suikaste uğradı.

Haniye şehit oldu


Haniye, kaldığı konutuna düzenlenen terör saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.


Saldırıda Haniye'nin bir korumasının da hayatını kaybettiği aktarıldı.



Hamas lideri İsmail Haniye Tahran'da şehit edildi: İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda şehit edildi. Katil sürüsü İsrail alçak saldırıyı üstlenirken Hamas, İsmail Haniye'nin ikamet ettiği konutta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi. Hamas lideri Haniye'nin cenazesi, Katar'ın başkenti Doha'da cuma namazının ardından halkın katılımıyla toprağa verilecek. Haniye, siyonist İsrail'in saldırılarında 3 oğlu ve 4 torununu da şehit vermişti. İşte Hamas liderinin şehadeti sonrası bölgede yaşanan tüm gelişmeler...



Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmıştı


Haniye, dün İran Meclisi'nde düzenlenen 9'uncu Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmıştı.


Haniye son olarak bu törende görüntülendi.


#İsmail Haniye
#Gazze
#Hamas
#İran
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