Hamas Lideri Haniye'nin şehit olmadan önceki son görüntüleri yayınlandı

Haniye şehit edilmeden saatler önce İran Meclisi'ndeydi.
Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde soykırım yapan işgalci İsrail dur durak bilmiyor.
İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı habere göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı
İsmail Haniye,
Tahran'da suikaste uğradı.
Haniye şehit oldu
Haniye şehit oldu
Haniye, kaldığı konutuna düzenlenen terör saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.
Saldırıda Haniye'nin bir korumasının da hayatını kaybettiği aktarıldı.
Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmıştı
Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmıştı
Haniye, dün İran Meclisi'nde düzenlenen 9'uncu Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmıştı.
Haniye son olarak bu törende görüntülendi.
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1 saat önce