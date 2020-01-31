Dünya Hamas Trumpın sözde barış planı İsrailin vizyonudur
ORTADOĞU

Hamas: Trump'ın sözde barış planı İsrail'in vizyonudur

Hamas Hareketinin eski Siyasi Büro Şefi Halid Meşal, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planının dönüp dolaşıp sonunda başarısızlığa uğrayacağını söyledi.

Haber Merkezi AA
Hamas eski Siyasi Büro Şefi Halid Meşal.
Hamas eski Siyasi Büro Şefi Halid Meşal.

Ürdün'de Memleke televizyon kanalının el-Aşire programına ikamet ettiği Katar'dan konuk olan Meşal, sözde barış planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meşal, "Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı Filistin davasının tasfiyesidir." dedi.

Meşal, konuşmasına şöyle devam etti:

  • "Plan İsrail'in vizyonudur, bunu kriz yaşayan Trump ile kriz yaşayan Netanyahu benimsemiştir, ilgili taraf Filistin ortada yoktur. Böyle bir planı kendisine saygısı olan davasının tarihini bilen hiçbir Filistinlinin kabul etmesi mümkün değildir. Bundan dolayı da buna Filistin tarafından cevap hiç gecikmemiştir."

Planın başarısızlığa ve yok olmaya mahkum olduğunu dile getiren Meşal, bununla mücadele için Filistin'de safların yeniden düzenlenmesinin büyük bir adım olacağına işaret etti.

Neler yapılması gerektiğine dair sorulan soruya Meşal, "Ulusal birlik ve beraberliğimiz, belirlenmiş bir stratejiyle birlikte çok fark yaratacaktır." karşılığını verdi.

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Meşal, "Bugünün mücadelesi, bölünmüşlüğü sonlandırmayı, Filistin'in içini yeniden düzenlememizi ve ortak bir mücadele stratejisi üzerinde yürümemizi bizlere mecbur kılıyor. Bizler sözde planın kendiliğinden başarısızlığa uğramasını beklemeyeceğiz. Bunu başarısızlığa uğratmaya bizim gücümüz var." ifadelerini kullandı.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

  • Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Ölü doğan sözde Ortadoğu Barış Planı
OYNAT 00:47
Ölü doğan sözde Ortadoğu Barış Planı
ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıkladı. Sözde barış planının 80 sayfa olduğunu belirten Trump, planın hem İsrail hem de Filistin tarafı için çok değerli maddeler içerdiğini savundu.


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