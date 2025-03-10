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Hamas'tan ABD ile görüşmeye açıklama: İsrail'i zorlamasını bekliyoruz

Hamas'tan ABD ile görüşmeye açıklama: İsrail'i zorlamasını bekliyoruz

14:3310/03/2025, Pazartesi
AA
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Hamas sözcüsü yaptığı açıklamada ateşkes müzakerelerindeki son durumu aktardı.
Hamas sözcüsü yaptığı açıklamada ateşkes müzakerelerindeki son durumu aktardı.

Hamas, ateşkes anlaşması kapsamında Doha'da yürütülen görüşmelerin, saldırıların sonlandırılması, İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve yeniden imar konularına odaklandığını belirtti.

Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu, yaptığı yazılı açıklamada Katar'ın başkenti Doha'da Mısırlı ve Katarlı arabulucuların yanı sıra ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler'le gerçekleşen görüşmelere ilişkin bilgi verdi. Kanu, arabulucular ve ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcisinin çabalarını esnek şekilde ele aldıklarını, görüşmelerin sonuçlarını, İsrail'in anlaşmaya uymaya ve ikinci aşamaya geçmeye zorlanmasını beklediklerini ifade etti.

Birinci aşamaya bağlı kalınması vurgulandı

Hamas Sözcüsü, "Mısırlı ve Katarlı arabulucular ve Trump'ın temsilcisiyle yürütülen görüşmelerin, saldırıların sonlandırılması, İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve yeniden imar konularına odaklandığını" kaydetti. Hamas'ın anlaşmanın birinci aşamasına tam olarak bağlı kaldığını vurgulayan Kanu, şu anda önceliklerinin Gazze'deki Filistinlilerin barınmasının sağlanması, yardımların ulaşması ve kalıcı bir ateşkesin gerçekleştirilmesi olduğunu aktardı.

Filistinlileri zorla yerinden etme planının gerçekleşmesi mümkün değil

Kanu, Gazze Şeridi'nde uygulanan ablukanın artırılması, sınır kapılarının kapatılması, Filistinlilere yardımların ulaşmasının engellenmesi dahil olmak üzere İsrail tarafından yürütülen uygulamaların, Filistinlileri zorla yerinden etme amacıyla yapıldığını ancak bunun mümkün olmadığını ifade etti.

İsrail'in Gazze'de saldırılara devam etme planları ve 7 Ekim 2023'ten bu yana sürekli kesintiye uğrayan elektriğin tamamen kesilmesine ilişkin açıklamalarına işaret eden Kanu, "Bunlar, başarısız olan ve yalnızca müzakere yoluyla serbest bırakılacak esirler için tehdit oluşturan seçenekler." ifadesini kullandı.



#Hamas
#Gazze
#İsrail
#Filistin
#ABD

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