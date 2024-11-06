Hamas'tan Biden'ı işaret ederek Trump'ı uyardı: Gazze'ye yönelik tutumunun bedelini ödedi

"Yeni ABD yönetimine ilişkin pozisyonumuz, Filistin halkına, onun meşru haklarına ve haklı davalarına yönelik tutum ve davranışlarına bağlıdır. 1948 yılında Filistin'in işgalinden bu yana göreve gelen tüm ABD yönetimlerinin Filistin davasına karşı olumsuz tutumlar sergilemiş olmaları ve her alanda siyonist işgalin en büyük destekçisi olmuş olmaları talihsiz bir durumdur. Önceki ABD yönetimleri, siyonist savaş suçlularına, modern tarihin bildiği en iğrenç soykırım savaşlarını sürdürmeleri için siyasi ve askeri kılıf sağlayarak, işgal ve saldırganlığa karşı taraflı bir yol izlediler. Bu da çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da dahil olmak üzere on binlerce insanımızın öldürülmesine tam bir ortak olma rolünü teyit etti"