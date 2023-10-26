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Hamas'tan Tel Aviv'e roket saldırısı: Sivillere yönelik katliamlara tepki olarak düzenlendi

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’in başkenti Tel Aviv’e roket saldırısı düzenledi. Demir Kubbe hava savunma sistemleri devreye girerek roketlere karşılık verirken, roketlerden bazılarının düştüğü yerlerde yangın çıktı, elektrik kesintileri yaşandı.

23:39 - 26/10/2023 Perşembe
Güncelleme: 00:26 - 27/10/2023 Cuma
IHA
Hamas roket saldırısı (Arşiv)

Hamas roket saldırısı (Arşiv)

İsrail’in başkenti Tel Aviv’e roket saldırısı düzenledi. Roketlerden bazılarının düştüğü yerlerde yangın çıkarken, bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı.


İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 20’nci gününde devam ederken, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’in başkenti Tel Aviv’e roket saldırısı düzenledi. Siren seslerinin yükseldiği Tel Aviv’de, Demir Kubbe hava savunma sistemleri devreye girerek, roketlere karşılık verdi.

"Saldırı sivillere yönelik katliamlara tepki olarak düzenlendi"

İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, saldırının sivillere yönelik katliamlara tepki olarak düzenlendiği ifade edildi.


Tel Aviv’de bazı noktalara düşen roketler yangına neden olurken, elektrik direklerinin zarar görmesi nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintilerine neden oldu.



#Hamas
#Tel Aviv
#Roket Saldırısı
1 gün önce
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