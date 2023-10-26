Hamas'tan Tel Aviv'e roket saldırısı: Sivillere yönelik katliamlara tepki olarak düzenlendi

İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, saldırının sivillere yönelik katliamlara tepki olarak düzenlendiği ifade edildi.

Tel Aviv’de bazı noktalara düşen roketler yangına neden olurken, elektrik direklerinin zarar görmesi nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintilerine neden oldu.